استضافت جامعة نوتردام بالولايات المتحدة ورشة لخيال الظل والأراجوز المصري ومحاضرة عن المسرح العربي، حيث قدم د. نبيل بهجت ورشة لتدريب الطلاب والجمهور على تحريك وتصنيع دمى خيال الظل وتنفيذ عروضه، وشمل التدريب تصميم الدمى والشاشة والإضاءة والمناظر وتناول أيضا مدارس التحريك والكتابة تاريخيا.



وتناول بهجت أيضا جهود فرقة «ومضة» في إحياء فن خيال الظل حيث سعت الى استعادته وتقديمه للجمهور منذ تأسيها في 2003، حيث تقدم عرضا أسبوعيا في بيت السحيمي منذ 2007 ، وكانت صاحبة المبادرة الأولى في إطلاق مدرسة للأراجوز وخيال الظل لتدريب الأجيال المختلفة.



وقدم بالورشة تسجيل لعرض خيال الظل المخايل والخليفة، وهو من بطولة الفنان على أبوزيد سليمان ومحمود سيد حنفي ومصطفى الصباغ وصلاح بهجت، ومن إعداد وإخراج د. نبيل بهجت.



ويستلهم العرض قصة صلاح الدين الأيوبي والقاضي الفاضل وكذلك جزءا من بابة طيف الخيال لابن دنيال، كذلك تم عمل ورشة تعريفية للأراجوز المصري وتجربة إحيائه وإعادته للحياة مرة أخرى من خلال فرقة ومضة بعمل أول أرشيف مصور له وإصدار كتاب الأراجوز المصري والحفاظ على الكنوز البشرية الحية بضمها للفرقة بجوار عدد من الكوادر الشابة الذين أصبحوا بفعل المعايشة التي امتدت لعشرين عاما كنوزا بشرية حية، حيث أنتجت الفرقة طوال مدة رحلتها حتى الآن 36 عرضا قدمتها في 30 دولة.



وتناولت الورشة سبل الحفاظ على فن الأراجوز من خلال مبادرة د. نبيل بهجت في تسجيل الأراجوز على قوائم اليونسكو، حيث قام بمبادرة شخصية وتمويل ذاتي وجهد فردي بإعداد الملف.



وتناولت الورشة أيضا طرق صنع الدمي ومسرح الأراجوز والأمانة. وأشار بهجت الى أن الأراجوز عانى في الفترة الأخيرة من ظهور عدد من الرواة المزيفين الذين قدموا نموذجا مزيفا شكلا ومضمونا كالعروسة البلاستيك، وهو ما حذر منه المتدربين، بضرورة التدقيق في المصادر التي ننقل عنها، وضرورة البحث عن الكنوز البشرية وحملة الفن من الرواة الأصليين.



وحول المسرح العربي، جاءت محاضرة د. نبيل بهجت «المسرح العربي الأسئلة والتحولات» لتناقش التحولات التي حدثت في المسرح العربي مؤخرا، حيث أعاد طرح عدد من الأسئلة الوجودية المتعلقة بالذات والوجود والوعي بهما، كما اتخذ من سرد الذات موضوعا للمقاومة والتغيير، وتناولت المحاضرة بالتحليل عروض «سأموت في المنفى» لغنام غنام و«كل شيء عن أبي» لبوسلهام الضعيف و«رجال تحت الشمس» لسعيد سلامة و«لا تقصص رؤياك» لإسماعيل عبدالله و«أمل» لجواد الأسدي و«الاقي زيك فين يا علي» لرائدة طه وغيرها من النماذج التي رصد من خلالها التحولات المختلفة في المسرح العربي.