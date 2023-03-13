القاهرة - هالة عمران



تفقد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي امس أعمال تنفيذ مشروع تطوير «حدائق الفسطاط»، يرافقه محافظ القاهرة خالد عبدالعال ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق واستشاريو المشروع.



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير «حدائق الفسطاط» يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التي تنفذها الدولة، حيث يوفر متنفسا في قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين.



وخلال الجولة وجه رئيس الوزراء بتسريع أعمال الزراعات في منطقة مشروع تطوير «حدائق الفسطاط»، خاصة أن هذا التوقيت هو الأنسب للزراعة، كما ناقش مع المسؤولين عن المشروع بعض جوانب البنية التحتية لإتمام الزراعات الخاصة بالمشروع.



واستهل رئيس الوزراء الجولة، بالاستماع إلى شرح تفصيلي من محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تناول الموقف العام لمشروع تطوير «حدائق الفسطاط»، ونسب الإنجاز الحالية لكل مكون، والأعمال المتبقية به، والبرنامج الزمني المقرر لإتمامه.



ويشمل المشروع تنفيذ المنطقة الاستثمارية، والمنطقة الثقافية، ومناطق: المغامرة، الحدائق التراثية، والتلال، والحفائر، والقصبة، والأسواق، والنادي، وبحيرة عين الحياة، ومجرى النهر، والبوابات التاريخية والمعاصرة والحدائقية، والنادي المصري القاهري.



وتضمنت جولة رئيس الوزراء «المنطقة الثقافية»، والتي تعد أحد 8 مناطق رئيسية يتضمنها المشروع، والتي يتم إنشاؤها على المجرى المائي الرابط بين ساحة مسجد عمرو بن العاص وبحيرة عين الحياة.