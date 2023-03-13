القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي امس، إطلاق حملة توعوية تحت عنوان «خبراء مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، وذلك في إطار دور الوزارة في الترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المستثمرين بالخارج.



وقالت الوزيرة - في تصريح - إن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة بمختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، ومن بينها إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين، كما عملت الدولة على تهيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون في الخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر.



وأوضحت أن الدولة المصرية عملت على تهيئة المناخ للاستثمار بشتى السبل، حيث حرصت على إجراء المزيد من التعديلات على قانون الاستثمار، بجانب إطلاق خارطة مصر للاستثمار الصناعي، والتي تضم عشرات المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها بمصر، مقسمة حسب المناطق الجغرافية وكذلك حسب المجالات المختلفة، ما يقدم رؤية واضحة للمستثمرين.



وحول التيسيرات المتاحة لبدء الاستثمار في مصر، ذكرت وزيرة الهجرة أن الهيئة العامة للاستثمار تخصص «الشباك الموحد» لخدمات المستثمرين بالخارج، والذي يقدم كل التسهيلات للمصريين في الخارج من المستثمرين في مصر، كما يوجد فريق عمل متميز لتقديم كل الاستشارات للمستثمرين حول جدوى المشروعات المختلفة المراد الاستثمار فيها.



ولفتت سها جندي إلى أن الحملة تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على نجاحات خبرائنا من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، والتعريف بما يتميز به الاستثمار في مصر، وما يمثله السوق المصري من فرص جذب للاستثمارات، كونه سوقا كثيف السكان ومتعدد الفرص ويمتاز ببنية تحتية قوية للغاية، مع ما تقوم به الدولة من استثمارات في الطرق والمنشآت المختلفة في أنحاء الوطن.