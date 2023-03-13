قبل ان تنتهي أزمة «البصل»، يبدو أن «الثوم» بدوره يواجه أزمة مشابهة، مع تقارير تتحدث عن ضغوط يمارسها التجار للسماح بتصديره، بحجة فائض الانتاج والمخاوف من تلفه.



ونقل موقع صحيفة «الوطن» المحلية عن عضو في لجنة تجار ومصدري سوق الهال بدمشق أن الفائض من المادة يبلغ 1500 طن مهددة بالتلف في حال لم يتم تصديرها، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني تلف هذه الكمية فقط، وإنما يؤثر على الأعوام القادمة من جهة امتناع الفلاحين عن زراعة المادة خوفا من عدم تسويقها بشكل كامل، وتحولهم إلى محاصيل أخرى كي لا يتكبدوا خسائر كبيرة وتتكرر معهم تجربة البصل ذاتها، من ناحية حدوث قلة بالمادة وبالتالي ارتفاع سعرها.



وبين عضو اللجنة أن الثوم يباع حاليا كعلف لحيوانات وذلك نتيجة قلة استهلاك المادة من قبل المواطنين، لافتا إلى المحاولات التي تقوم بها اللجنة منذ نحو الشهرين والمطالبات التي توجهت بها لجميع الجهات المعنية كوزارتي الاقتصاد والزراعة واللجنة الاقتصادية، إلا أن هذه المطالبات قوبلت بالرفض خوفا من حدوث شح بالمادة كما حدث في البصل، علما أن هذه الكميات فائضة وخارجة عن احتياجات السوق المحلية، متابعا «نحن كتجار ولجان لدينا دراية بحقيقة الأمور أكثر من أصحاب القرار الذين يتابعون المجريات على الورق، بالوقت الذي نكون موجودين فيه على الأرض»، وأشار عضو اللجنة إلى أنه منذ ثلاثة أشهر سمحت الحكومة بتصدير 5000 طن إلا أنه لم يتم تصدير سوى 1000 طن حينها خلال الفترة المسموح بها، لأن الأسواق الخارجية لم تكن مناسبة للتصدير، ولكن اليوم قطع التجار الأمل بتسويق الكميات الفائضة محليا لذا لا يوجد حل لذلك سوى التصدير حسب قوله، وخاصة أن الكميات ستكسد عند بدء تسويق محصول الثوم الأخضر.



وانتقد عضو اللجنة عدم وجود خطة زراعية لدى وزارة الزراعة تبين للمزارع حجم الكميات الواجب زراعتها، كما كان متبعا قبل سنوات الحرب، حيث كان يتم تقسيم الزراعة وفقا لاحتياجات السوق المحلية والكميات المطلوبة للتصدير، أما اليوم فصار هناك فوضى بالزراعة حيث يزرع الفلاح ما يشاء من دون أي تخطيط لذا تكون النتيجة إما كساد في المادة نتيجة وجود فائض كبير منها أو شح فيها.



وبالتزامن، تستمر ازمة البصل رغم رفع المخصصات المباعة عبر «البطاقة الذكية» من 2 كلغ إلى 4 كلغ، وقد لاقى هذا القرار انتقادات ناشطين وصفحات اخبارية، حيث عزوه إلى تلف البصل في مخازن المؤسسة السورية للتجارة، جراء عجز المواطنين عن شرائه.



ورغم وصول البصل المستورد من مصر والبدء بتوزيعه على صالات السورية للتجارة منذ 7 الجاري، لم تنته مشكلة البصل.



وأظهرت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجود بصل فاسد ضمن المادة الموزعة في صالات السورية للتجارة، ما اعتبره مدير المؤسسة زياد هزاع «أمرا طبيعيا».