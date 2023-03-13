افتتح المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض محمد طواري مهرجان السلع الرمضانية لجمعية الحرس الوطني.



وأكد اللواء طواري أن المهرجان، يأتي انطلاقا من توجيهات قيادة الحرس الوطني، مشيرا إلى أنه تم تجهيز السوق المركزي لطرح أكبر قدر من مستلزمات الأسر من السلع الأساسية تحت سقف واحد.



وأضاف اللواء رياض طواري أن جمعية الحرس الوطني تسعى لتلبية رغبات المنتسبين في كل ما يحتاجون إليه بأفضل الأسعار.



ويبدأ المهرجان أولا لجميع منتسبي الحرس الوطني وذويهم لمدة 3 أيام من الأحد 12 مارس إلى الثلاثاء 14 مارس، ثم ينطلق لعموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين.