استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فهد الرشيدي وفدا من «سكوبس للتصنيفات» تمثل في كبير مستشاري أبحاث ELSEVIER وائل منصور والمدير الإقليمي - حلول ذكاء أبحاث في الشرق الأوسط وتركيا – ELSEVIER ضياء مدحت، والمستشار الأكاديمي وعميد البحث العلمي د.إسماعيل وارد.



وحضر اللقاء القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.عثمان الخضر، ومدير مجلس النشر العلمي سامي الوهيبي ومساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين شفيق الغبرا.



ورحب أ.د.الرشيدي بالوفد، مؤكدا على أهمية قواعد المعلومات بوجود المجلات العربية وانتشارها الواسع نظرا لوجود بعض الكليات التي لا تقبل مادة البحث بها إلا أن تكون باللغة العربية ومثالها قسم اللغة العربية في كلية الآداب، فوجود المجلات العربية داخل قواعد المعلومات ونشر البحوث بها إلى جانب المجلات العالمية يخدم جامعة الكويت في قواعد الترقية، كما أشار إلى أن وجود الوفد يمثل فرصة للتعاون وذلك باحترام المعايير التي من شأنها الارتقاء بجامعة الكويت.