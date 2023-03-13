أعلنت وزارة الإعلام انتهاءها من تصميم مزايدة استثمارية لإنشاء وإدارة منصة رقمية للوزارة لخدمة بث المحتوى عبر الإنترنت (OTT) وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال تحقيقا لأهداف استراتيجية الوزارة في تطبيق التحول الرقمي وتعظيم ايرادات الدولة.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد في بيان صحافي إن إطلاق هذه المنصة يأتي بتوجيه من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في إطار تنفيذ الأهداف المستدامة لاستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالرقمنة.



وأوضحت مراد أن إنشاء وإدارة المنصة يهدف إلى عرض المحتوى المتعدد الأوساط مثل الأفلام الوثائقية التي تعبر عن الثقافة الكويتية وتراثها العريق في مختلف المجالات والمسلسلات التلفزيونية، اضافة إلى عرض البرامج الإذاعية التاريخية والبرامج التلفزيونية والإذاعية الحالية والمستقبلية وتوفير خدمة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك.



وأشارت الى أن الوزارة ستعلن طرح المزايدة الاستثمارية خلال الفترة القادمة الخاصة بهذه المنصة، مبينة أن ذلك يأتي ضمن سلسلة إنجازات حققتها وزارة الإعلام في مجال التحول الرقمي بعد أن رصدت متطلباته للسنوات المقبلة من خلال انشائها مركز اتصال وتشكيل فرق تقنية للمساهمة في انجاح هذه العملية الطموحة لمواكبة متطلبات رقمنة الخدمات وفق خطط مدروسة ومؤشرات للتقييم والتقويم.