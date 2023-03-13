قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا ثلاثة فلسطينيين ادعى انهم هاجموا موقعا عسكريا في الضفة الغربية المحتلة امس، مضيفا أن فلسطينيا رابعا اعتقل بعد استسلامه.



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط القتلى بالقرب من مدينة نابلس في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، وهي إحدى المناطق التي شهدت مؤخرا تصاعدا في أعمال العنف.



وأصدرت جماعة عرين الأسود ومقرها في البلدة القديمة في مدينة نابلس بيانا قالت فيه إن القتلى الثلاثة ينتمون إليها.



وقالت المجموعة الناشئة في بيان وزع عبر انستغرام إنها «تزف للسماء خيرة ابنائها ومقاتليها، ابطال مسلسل عمليات التأثر». وأكدت وقوع «الاشتباك من مسافة صفر قبل ان يتوزع مقاتلونا في المنطقة، فارتقوا شهداء».



ونشرت المجموعة ووزارة الصحة الفلسطينية أسماء القتلى الثلاثة وهم محمد وصفي الشامي (24 عاما) وعدي رفيق الشامي (22 عاما) ومحمد رائد دبيك (18 عاما).



ومع أنه لم يثبت ارتباط «عرين الاسود» بأي من الفصائل الفلسطينية، دانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي مقتل عناصر المجموعة وأكدتا امكانية الرد على مقتلهم.



وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان إن «الاحتلال الصهيوني ارتكب جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني في مدينة نابلس في سياق سياسته النازية ضد شعبنا». وأضاف أن «هذه الدماء ستكون لعنة على الاحتلال ووقودا لتصاعد الانتفاضة العظيمة في الضفة الغربية»، مؤكدا أن «معادلة الرد على جرائم الاحتلال حاضرة».



من جهتها، حملت حركة الجهاد الاسلامي الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ما وصفته بأنه «جريمة بشعة جديدة». وقالت في بيان لها «ستبقى مقاومة شعبنا ثابتة على دربها ولن تتراجع».



وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال قتلى إلى مشرحة نابلس، مما يوحي بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بالجثامين.



من جهة اخرى، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس، حنان البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، من زيارته في سجن «نفحة»، بعد احتجازها لمدة ساعتين ونصف الساعة على حاجز «نعلين» غرب رام الله.



وأوضح نادي الأسير- في بيان صحافي، امس أن قرار المنع جاء تحت «حجج أمنية»، مشيرا إلى أنه بعد وفاة والدي وشقيق الأسير نائل، لم يتبق إلا شقيقته حنان وزوجته المحررة أمان نافع، اللتان يتاح لهما الزيارة.



وبين النادي أن شقيقة الأسير حرمت من زيارته في الفترة الأولى من اعتقاله، لمدة 6 سنوات بشكل متواصل، ومنذ اعتقاله الأخير في عام 2014، تمكنت على مدار هذه السنوات، من زيارته 8 مرات فقط.



وعلى صعيد متصل.. ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى عاصف رفاعي، وكمال جوري، وعمر عابد، يواجهون ظروفا صحية صعبة في مستشفى سجن الرملة.



وأوضحت الهيئة على لسان محاميها فواز شلودي، أن الأسير عاصف عبد المعطي رفاعي (21 عاما) من مدينة رام الله، يعاني من مرض السرطان، وانتشار الخلايا السرطانية في عدة أجزاء من جسده بعد اعتقاله، ووصلت إضافة إلى القولون إلى أجزاء جديدة من الأمعاء، والغدد والكبد، وحالته تتفاقم بشكل متسارع، والمرض في مرحلة متقدمة، وسيبدأ قريبا بتلقي جلسات علاج كيماوي في مستشفى «أساف هروفيه».



وأضافت أن الأسير رفاعي معتقل منذ تاريخ 24/9/2022، ولديه محكمة بتاريخ 29/3/2023.. أما الأسير كمال هاني جوري (23 عاما) من مدينة نابلس، فهو يتنقل على كرسي كهربائي نتيجة إصابة بالغة تعرض لها وقت الاعتقال، وأطلق النار عليه، ما أدى إلى التسبب في تلف أعصاب منطقة الحوض لديه، ونقل إلى مستشفى مدني وأجريت له عملية، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إزالة الرصاصة من مكانها، لأن إزالتها قد يؤدي إلى شلل بصورة نهائية، وهو يتلقى حاليا العديد من العلاجات والأدوية، وهو بحاجة إلى متابعة يومية.