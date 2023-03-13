بيع الإجازات والصفوف الأمامية كان من أهم القرارات التي واكبت صدور هذه الميزانية

«الميزانيات» ستضع تقريرها حول مرسوم التحاسب وسيدرج قريباً على جدول أعمال المجلس





قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.عادل الدمخي إن التوظيف يمثل في الميزانية الحالية 56.7% من ميزانية الدولة وهو موضوع فني ويترتب عليه أثر مالي.



وأضاف الدمخي في لقاء مع برنامج نبض اللجان أمس الأول على تلفزيون المجلس، إن اللجنة مهتمة بأي شيء يترتب عليه أثر مالي مثل بيع الإجازات والصفوف الأمامية وما يخص العسكريين والإطفائيين وغيرهم.



ولفت إلى أن التوظيف كانت تعتمد له ميزانية اعتماد تكميلي، واليوم أصبح يوضع له رقم في الميزانية ووضع له في الميزانية السابقة 500 مليون دينار لتوظيف 23.000 مواطن كويتي، إضافة إلى 400 مليون دينار لبيع الإجازات و180 مليون دينار لسد عجوزات الجهات العسكرية و485 مليون دينار لدعم الوقود. وأكد أن هناك عملا حقيقيا من أجل إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وأن الشباب يتجه إلى جهات معينة للتوظيف؛ لأن رواتبها جيدة، متسائلا أين البديل الإستراتيجي، وأين الحل؟



وعن اجتماعات لجنة الميزانيات، أشار الدمخي إلى أن اللجنة عقدت 34 اجتماعا رسميا وبنصاب كامل وبعدد ساعات عمل يصل إلى 122 ساعة. وبين أن كل هذه الاجتماعات تركزت حول الحساب الختامي فيما عدا الاجتماعات الأولى التي تناولت الميزانيات؛ لأنها كانت متأخرة، فكان من الضروري التعجيل في إقرار الميزانية.



ولفت إلى أن اللجنة استمعت فيما يخص الميزانية إلى آراء كل الأعضاء وعقدت أكثر من اجتماع وتمت إضافة مبالغ مثل بيع الإجازات والصفوف الأمامية، وكانت من أهم القرارات التي واكبت صدور هذه الميزانية.



وبين أن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022-2021 كان يحتوي على عدد 31 جهة حكومية ومن أهم الملاحظات التي أوردتها اللجنة عدم دقة تقديرات الميزانية بمقارنتها بالصرف الفعلي.



وأشار إلى أن هناك اختلافات قد تحدث عند تقدير الميزانية وفي الصرف الفعلي، فالمناقلات بين بنود الميزانية تتجاوز أحيانا 50% من الميزانية وأحيانا تصبح هناك وفورات في بعض الأبواب، وليس معنى هذا أن الوفورات صحيحة، فأحيانا يكون التقدير خاطئا.



وشدد على ضرورة وجود ربط آلي بين الجهات الحكومية، مستغربا عدم اهتمام بعض الوزراء لهذا الربط ومقاطعة بعضهم البعض عندما توجد مشكلة رغم أنهم يجتمعون في مجلس الوزراء كفريق عمل واحد. وأكد الدمخي أن لجنة المناقصات ليست السبب في تأخر المشاريع، معتبرا أن السبب يكمن في ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية ونفوذ بعض الشركات وأصحاب الأموال.



وأوضح أن اللجنة استدعت الجهات المعنية وفقا لتكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية والمتعلق بمرسوم التحاسب على عمليات النفط الخام والغاز والكلفة المالية لاستخراج البترول والاستكشافات.



وأكد أن مرسوم التحاسب قديم منذ عام 1980 وكان موجودا في مجلس 2020 وكانت هناك اعتراضات عليه ومن بين المعترضين عليه هو وزير النفط الحالي، مؤكدا ضرورة تطوير المرسوم وتحقيق ربحية من وجوده.



ولفت إلى أن اللجنة استمعت إلى الآراء وطلبت من وزارتي النفط والمالية ومؤسسة البترول وديوان المحاسبة والمكتب الفني للجنة الميزانيات آراءها ومقترحاتها، وفي النهاية تضع اللجنة رأيها والذي سيدرج في تقرير لرفعه إلى مجلس الأمة بناء على تكليف اللجنة وإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها.



وبين أن أهم الملاحظات على مرسوم التحاسب أن مؤسسة البترول تحتفظ بالأموال وتوردها لخزينة الدولة بعد استقطاع نسبتها، معتبرا أن النسبة التي وضعتها المؤسسة فيما يخص الأموال المستردة بها نوع من المبالغة ومحل خلاف مع اللجنة.



وأوضح ان لجنة الميزانيات سوف تطرح رأيها بكل وضوح فيما يخص مرسوم التحاسب عندما تدرس المقترح الجديد والنسب التي وضعت بناء على سنوات سابقة وبناء على افتراضيات في السنوات القادمة.



وحذر من افتئات مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول على حق الدولة والتطاول على حقوق وزارات الدولة، وقد يكون هناك مرسوم تحاسب جديد لن يعرض على مجلس الأمة، مؤكدا أن من يتحمل المسؤولية في حال حدوث ذلك هو سمو رئيس مجلس الوزراء.



وقال الدمخي إن وزارة الدفاع لم تجب عن الملاحظات العديدة لديوان المحاسبة، واللجنة من جهتها أمهلت الوزارة شهرا للرد على تلك الملاحظات، مضيفا انه إذا رفض الحساب الختامي لهذه الوزارة فقد يترتب عليه رفض ميزانية الدولة.



وأكد أن اللجنة من خلال هذا الرفض أو الإيقاف تدعو كل الجهات إلى أن تصلح من وضعها.



وأوضح أن هناك خلوا وشواغر في القياديين بالدولة وأغلب شاغلي الوظائف القيادية بالتكليف، فعلى أي أساس يتم الإتيان بأناس ليسوا مختصين لتقييم هؤلاء القياديين، متسائلا أين دور لجنة الميزانيات من خلال تقارير مكتبها الفني وأين تقارير جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة في تقييمهم؟



وأكد أهمية ربط تقييم الموظف القيادي بديوان المحاسبة وتقارير الجهات الرقابية فعلى أي أساس يتم تقييم القيادي؟ معربا عن أسفه لغياب هذه الرؤية في الدولة التي تعد من أهم أسباب الفشل في الإدارة. وقال الدمخي إن اللجنة تناقش الحسابات الختامية أولا وبعد ذلك تناقش الميزانيات، لافتا إلى أنه في السابق كانت تتم مناقشة الحسابات الختامية جنبا إلى جنب مع الميزانيات وكانت الرؤية لا تكون واضحة لتوجه الجهة الحكومية وتقدير الميزانية على هذا النحو لا يكون تقديرا حقيقيا بناء على ما قامت به هذه الجهة.



وأضاف أن اللجنة انتهت من استدعاء الجهات الحكومية، وسوف تستدعي الجهات المستقلة، لافتا إلى أن هناك جلسات تجمع الجهات مع ديوان المحاسبة لدراسة وتقييم ملاحظات لجنة الميزانيات قبل أن يأتوا إلى الاجتماع باللجنة حتى يصبح هناك اتفاق على ما تم إصلاحه وما لم يتم إصلاحه من الملاحظات.



وأشار إلى وجود تقرير من ديوان المحاسبة يخص الجهات الحكومية للجدية في الإصلاح وهل هذه الجهة جادة أم غير جادة والجدية ليست على كم الأخطاء بل على نوعية الأخطاء، مضيفا «يمكنني إصلاح 100 خطأ ولا أصلح ثلاثة، لكن الثلاثة في الواقع أهم من الـ 100 خطأ، فدرجة الجدية تكون في الكيفية والكمية».



وقال إن اللجنة في اجتماعاتها وديوان المحاسبة تتناول القضايا كلا على حدة، ومن بينها قضايا المخالفات وجدية الجهات الحكومية لمعالجة تلك المخالفات، ومع الأسف فإن بعض المخالفات تتكرر ومنها مخالفات كبيرة مثل تقدير الميزانية وانعدام التنسيق بين الجهات وتضخم الجهاز الحكومي، وغير ذلك.



وطالب الدمخي بأفعال حكومية حقيقية وحلول على أرض الواقع وتقييم القياديين حتى لا تتكرر المخالفات، مشيرا إلى أن مكاتب التفتيش والتدقيق تابعة للوزير ويجب منحها تقسيما وظيفيا.



وأكد أن ديوان المحاسبة يملك صلاحية الإحالة للنيابة ولا يحتاج الى تشريع من مجلس الأمة في هذا الشأن ويستطيع الإحالة الى جهات قضائية وعمل محاكمات تأديبية، مشددا على ضرورة تفعيل دور الديوان في الإصلاح والمحاسبة.



واعتبر الدمخي أن أي جهاز رقابي لا يقوم بدوره الحقيقي المنوط به ويقوم بما يملى عليه من قبل البعض فإن هذا الجهاز الرقابي مصيره الفشل، مؤكدا دعم لجنة الميزانيات لأي جهاز رقابي. وأكد أهمية جهاز المراقبين الماليين وأن معيار الحكم عليه وتقييمه هو أداؤه لدوره بشكل فعال هو وديوان المحاسبة، وأن لجنة الميزانيات تدفع نحو تقوية هذا الدور.



وقال الدمخي «لدينا إشكالية اليوم في تضخم ميزانية الدولة التي وصلت إلى 26 مليار دينار، منها عهد وسد عجوزات وغيرها بقيمة 3 مليارات، فهي بذلك ترجعنا إلى الميزانية السابقة التي بلغت 23 مليار دينار». واستغرب أن تدفع تكاليف إنتاج عالية وفي الوقت نفسه الإنتاج ضعيف وليس كما هو متوقع خصوصا بعد حل بعض المشكلات الحدودية وتفعيل دور الغاز المسال وبعض الأمور الأخرى.



ورأى أن سد العجوزات وبعض المطالبات مثل بيع الإجازات ومكافآت الصفوف الأمامية هي التي أدت إلى زيادة الميزانية الحالية بقيمة 3 مليارات دينار، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان يكون هناك تأييد لزيادة في الميزانية لمواجهة بعض المتطلبات.



وقال الدمخي: لا تستطيع إيقاف ميزانية دولة لكنك تضطر أحيانا إلى أن تصوت ضد هذه الميزانية من أجل أن يكون هناك إصلاح حقيقي، مستغربا من إعادة تعيين القيادي الذي يتسبب في المشكلات بدلا من محاسبته وتقييمه بناء على أدائه.



وأكد أن فرصة الكويت اليوم في الإصلاح عن طريق وضع الرجل المناسب الصالح في مكانه المناسب وفقا للكفاءة وليس وفقا لولائه، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى التركيز على إدارة الدولة من خلال رجالاتها ومن خلال القياديين فيها حتى لا نعود إلى المربع الأول.



ورأى أن المكاتب الخارجية كانت سببا كبيرا في الإخلال بالميزانيات وتكوين العهد والفوضى التي حدثت في السابق، معتبرا أن الحل الرئيس يكمن في الربط الآلي مع هذه المكاتب لكن هناك تأخيرا في الربط الآلي رغم أن وزارة الخارجية اتخذت خطوات جيدة في هذا الشأن لكن ليس على المستوى المطلوب.



وأشار إلى أن تقرير الفريق الوزاري الذي شكله مجلس الوزراء بشأن الملاحظات التي أبدتها لجنة الميزانيات لم يصل إلى اللجنة حتى الآن، مشددا على ضرورة أن يكون جهاز متابعة الأداء الحكومي جهازا حقيقيا يتابع تقييم القياديين في أداء أعمالهم وإيقاف تأثير الشركات وتدخلها في تعيين من ترغب فيه أو إقالة من لا ترغب فيه من القياديين.



وفي ختام اللقاء، أثنى الدمخي على الجهد الكبير الذي يبذله أعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني للجنة، متمنيا أن يكون للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر بصفته رئيسا للجنة دور كبير في كشف الفساد.