احتفلت كل من الكويت وروسيا الاتحادية بمرور بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنه تم تبادل رسائل التهنئة بهذه المناسبة بين كل من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وتم التأكيد بها على عمق أواصر الصداقة بين البلدين وسعيهما نحو تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على ثوابت البلدين بالتمسك المبدئي بالقانون الدولي والشرعية الدولية والحرص على استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة والشرق الأوسط.