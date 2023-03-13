بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى د.سيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ ـ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيتي ‎تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - سلطان عمان الشقيقة وإلى أخيه الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد - رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.



من جانب آخر بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس بريثفيراجسنغ روبون رئيس جمهورية موريشيوس الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.