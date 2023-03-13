دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء استعداد الشبكة الكهربائية للزيادة المتوقعة للاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.



وقالت المصادر ان حلول شهر رمضان في ظل درجات حرارة معتدلة يسهم في عدم ارتفاع الأحمال بشكل كبير متوقعة ألا تبلغ الأحمال معدلات قصوى إذ قد لا تفوق الـ 11 ألف ميغاواط.



ولفتت إلى انه حاليا يتم تسجيل استهلاك ما بين 7 آلاف و7800 ميغاواط مع وجود احتياط يفوق الـ 2000 ميغاواط أي ان الإنتاج الحالي يفوق الـ 10 آلاف ميغاواط في ظل وجود وحدات خارج الخدمة بسبب الصيانة. ولفتت إلى انه خلال الأسبوع المقبل سيتم إدخال وحدات إنتاج انتهت عمليات صيانتها إلى الخدمة لدعم الإنتاج بحوالي 2000 ميغاواط تحسبا لأي زيادة مطردة في الاستهلاك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.



ولفتت إلى ان الشبكة الكهربائية ستعمل بكامل كفاءتها مع نهاية شهر مايو المقبل مع إنهاء عمليات الصيانة بالكامل، حيث ستبلغ القدرة التشغيلية الآمنة حوالي 17800 ميغاواط بينما الاستهلاك الأقصى المتوقع خلال الصيف 17 ألف ميغاواط.