نفذ الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة جولات ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص والسكن الاستثماري للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات بأعمال التشييد والترميم باشتراطات السلامة المعمول بها في البلدية ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة. وفي هذا السياق، أوضحت نائبة المدير العام لقطاع المشاريع ومدير إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م.ميساء بوشهري أن الجولات التي ترأستها وأشرفت عليها تضمنت تفقد القسائم قيد الإنشاء، مضيفة أن مفتشي إدارة السلامة يقومون بجولاتهم الميدانية للتأكد من وجود ترخيص البلدية، فضلا عن مراقبة الوضع الإنشائي للمبنى قيد الإنشاء والتأكد من وضع صاحب العقار لحاوية لتجميع الأنقاض الإنشائية ومخلفات البناء ومن توفيره حاوية أنقاض بناء، بالإضافة إلى توفير طفاية حريق وصيدلية طوارئ في الموقع ومن عمل سور محكم حول موقع العمل لسلامة العمال بموقع العمل وسلامة المارة من الجيران والمباني المجاورة، إلى جانب التأكد من عدم وجود عوائق في ممرات المبنى.



وأشار إلى أن الجولات قد أسفرت عن توجيه 65 تنبيها لعقارات مخالفة لأنظمة السلامة.