قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بتحويل بعض القسائم السكنية في منطقة الجهراء والتي تقع بجانب المنطقة التجارية من سكن خاص إلى سكن استثماري.



وقال العنزي: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وإلى مادة رقم 21 فقرة 10 التي تنص على (تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة).



ونظراً لوجود كثافة سكانية عالية في منطقة الجهراء، والتي يعاني سكان القسائم التي تقع خلف مجمع وارة التجاري من ازدحام مروري نتيجة قربها من المنطقة التجارية التي تم تحويلها سابقا من سكن خاص إلى تجاري.



لذا أقترح: تحويل استعمالات القسائم السكنية التي تقع بالقرب من المنطقة التجارية من سكن خاص إلى سكن استثماري.