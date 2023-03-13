بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الفروانية خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المطيري برفض طلب شركة إدارة المرافق العمومية بشأن إضافة نشاط مطعم وتجهيزات غذائية وكافيه للنشاط الحالي (سوق مركزي وكافتيريا بدار الضيافة بالرقعي). وقال المطيري إن اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تطوير طريق ارشيد القفيدي، وطريق حمود الجابر الصباح.



وأضاف أن اللجنة وافقت على طلب الإدارة العامة للإطفاء تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف سيارات ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية.



ووافقت اللجنة على طلب وزارة الأوقاف بتوسعة مسجد عايض حمود المطيري الكائن بمنطقة خيطان قطعة رقم 9. بينما أحالت اللجنة كتاب وزارة الداخلية بشأن اقتراح توسعة شارع سالم المزين بمنطقة خيطان إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير إلى اللجنة.