عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان قرارا بتحديد موعد الاختبار الإلكتروني لجميع المرشحين للوظائف الإشرافية بمراحل «رياض الأطفال - الابتدائي - المتوسط - الثانوي» لوظيفة «مدير مدرسة - مدير مساعد - رئيس قسم - مشرفة فنية - موجه فني» في جميع المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص في الفترة من 19 مارس 2023 حتى 20 مارس 2023. وسيعقد الاختبار في مركز التدريب بالجابرية، على أن يكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع على النحو الآتي: ‎الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والربع، بينما ستكون ‎الفترة المسائية: من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة والربع مساء.