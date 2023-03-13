

يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية من عمان بنتيجة 0-2 في ثالث مبارياته في البطولة الآسيوية التاسعة المقامة في بالي بإندونيسيا، حيث من المقرر ان يخلد منتخبنا إلى الراحة اليوم على أن يستأنف مبارياته غدا في الـ 11:0 صباحا بلقاء الصين.



من جهة أخرى، يلتقي الكويت مع الصفا السعودي في الـ 4:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد المقامة في البحرين علما انه حصد 4 نقاط وضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية رسميا.



وفاز السالمية في مباراة تحصيل حاصل على أهلي سداب العُماني 27-23.