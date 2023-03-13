

أعاد أرسنال الفارق الذي كان يفصله عن ملاحقه مان سيتي حامل اللقب الى ما كان عليه بفوزه الكبير على مضيفه وجاره فولام 3-0 أمس في المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وحسم فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء الذي استعاد فيه خدمات البرازيلي غابريال جيزوس بعد غياب لأربعة أشهر بسبب الإصابة، في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما بثلاثية نظيفة سجلها البرازيليان غابريال (21) وغابريال مارتينيلي (26) والنرويجي مارتن أوديغارد (2+45).



وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الـ 21 في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي، إلى 66 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه «السيتي»، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.



وعلى ملعب «أولد ترافورد»، تعثر مان يونايتد مجددا، وهذه المرة بالتعادل السلبي على أرضه مع ضيفه ساوثمبتون، متأثرا بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 34 بعد تلقي كازيميرو البطاقة الحمراء الثانية له هذا الموسم نتيجة خطأ قاس على الأرجنتيني كارلوس ألكاراس، ما يعني إمكانية إيقافه لأربع مباريات.



واكتفى وست هام، الذي يقاتل من أجل تجنب الهبوط الى المستوى الثاني، بنقطة التعادل مع ضيفه أستون فيلا بهدف للجزائري سعيد بن رحمة (26 من ركلة جزاء) مقابل هدف لأولي واتكنز (17)، رافعا رصيده الى 24 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام بورنموث الثامن عشر، فيما بات رصيد ضيفه 35 في المركز الحادي عشر.



إلى ذلك، شدد مان سيتي حامل اللقب الموسم الماضي الخناق على أرسنال المتصدر بفوز صعب مستحق على مضيفه كريستال بالاس 1-0 السبت، ليرفع «السيتي» رصيده في المركز الثاني الى 61 نقطة، فيما فشل كريستال بالاس مرة جديدة في تحقيق أول فوز له منذ مطلع العام الحالي في 10 مباريات.



ووجد مان سيتي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع كريستال بالاس المنظم على الرغم من محاولاته المتكررة، في حين اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة السريعة بواسطة جناحه العاجي ويلفريد زاها تحديدا، واستمر السيناريو ذاته في الشوط الثاني الى ان حصل «السيتي» على ركلة جزاء سجلها بنجاح النرويجي ارلينغ هالاند (78)، ليرفع رصيده الى 34 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، و28 في صدارة هدافي الدوري.