

يعقوب العوضي



حسم الكويت تأهله إلي الأدوار الإقصائية في بطولة أندية غرب آسيا الأولى للكرة الطائرة بعد فوزه على عمان العماني 3-1 أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى في البطولة المقامة حاليا في الأردن، ويسعى «الأبيض» اليوم لحصد العلامة الكاملة عندما يلتقي في الـ 6:00 مساء مع الوحدات الأردني، اذ يتطلع للمنافسة على حصد اللقب وتحقيق إنجاز جديد يضاف لخزينة النادي على المستوى الدولي.

وظهر «العميد» بصورة مميزة، إذ نجح في التصدي لتصويبات المنافس عبر حوائط الصد الدفاعية ولم يهدر الكرات مستغلا الأخطاء الدفاعية للمنافس.