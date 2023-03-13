

هادي العنزي



يستضيف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره المنامة البحريني في الـ 7:30 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمواجهات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للأندية.

وفي مباراة ثانية ضمن ذات المجموعة، يحل النصر السعودي صاحب المركز الأخير (4 نقاط) ضيفا على السد القطري ثالث الترتيب (5 نقاط). ويسعى الكويت (8 نقاط) بطل الخليج والعرب إلى الابتعاد في صدارة المجموعة، من خلال الفوز على وصيفه المنامة (7 نقاط).