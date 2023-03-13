

قاد لاعب الوسط الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا فريقه نابولي الى استعادة سكة الانتصارات وفارق النقاط الـ18 عن مطارده المباشر إنتر ميلان، بمساهمته في الفوز على ضيفه أتالانتا برغامو 2-0 السبت على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في نابولي في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وافتتح كفاراتسخيليا التسجيل بهدف رائع (60)، وأضاف المدافع الكوسوفي أمير رحماني (77) الهدف الثاني.



وعوض نابولي، الساعي الى اللقب الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1990، خسارته الثانية هذا الموسم في الدوري والأول على أرضه عندما سقط أمام لاتسيو 0-1 في المرحلة الماضية حين توقف مسلسل انتصاراته المتتالية في «الكالتشيو» عند ثمانية، فحقق فوزه الـ22 معززا موقعه في الصدارة برصيد 68 نقطة ومستعيدا فارق النقاط الـ18 أمام مطارده المباشر إنتر ميلان الذي خسر أمام مضيفه سبيزيا 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.



وقال مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بعد المباراة: «عندما تأتي إلى نابولي تدخل التاريخ، ما يريده الناس، شعور الفريق الذي يمكن أن يتحول إلى ضغوط، أنت بحاجة إلى أن يكون لديك خيال وتثق في قدرتك على تحقيق الفوز»، مضيفا: حقيقة أننا سجلنا ثنائية وخرجنا بشباك نظيفة مهمة للغاية، جئنا من هزيمة وعلينا أن تكون ردة فعلنا كفريق كبير.



وفشل لاتسيو الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المرحلة الماضية بفوزه على نابولي، في استغلال خسارة إنتر ميلان وانتزاع المركز الثاني منه بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بولونيا.



واستعاد أودينيزي نغمة الانتصارات أيضا بفوز ثمين على مضيفه إمبولي 1-0 سجله البرازيلي رودريغو بيكاو (54)، ليصعد الفائز الى المركز التاسع مؤقتا برصيد 35 نقطة.



في المقابل، مني إمبولي بخسارته الثالثة تواليا والرابعة في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصارات والعاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.



وتختتم المرحلة الـ26 للدوري الإيطالي بلقاء يجمع ميلان مع ضيفه ساليرنيتانا.



إسبانيا



حقق فالنسيا فوزا ثمينا على ضيفه أوساسونا بهدف وحيد سجله الهولندي جاستن كلويفرت (74)، في المواجهة التي جمعت الفريقين السبت ضمن المرحلة الـ25 للدوري الإسباني لكرة القدم.



وهو الفوز الثاني لفالنسيا في مبارياته الثلاث الأخيرة، فتخلص من المركز التاسع عشر قبل الأخير متقدما الى السادس عشر مؤقتا برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 34 نقطة في المركز الثامن.



وفي مباراة ثانية، تعادل بلد الوليد مع ضيفه إلتشي 1-1، فيما حقق سلتا فيغو فوزا كبيرا على ضيفه رايو فايكانو 3-0، وتختتم الجولة اليوم بلقاء جيرونا مع أتلتيكو مدريد.