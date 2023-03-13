انتهت إكسايت للإلكترونيات، إحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) من حملتها الترويجية الخاصة بالأعياد الوطنية التي استمرت على مدار 20 يوما خلال شهر فبراير. وقدمت إكسايت طوال فترة الحملة جوائز قيمة لـ25 فائزا يوميا، والتي ضمت أجهزة التلفزيون الذكية وكراسي المساج وتشكيلة من الأجهزة المنزلية والسماعات اللاسلكية والساعات الذكية وغيرها، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 100.000 دولار، التي حصلت عليها سمية عبدالله.



صممت هذه الحملة الترويجية لتوفير خصومات كبرى وعروض مميزة لجميع الزبائن في جميع أنحاء الكويت، سواء كانوا يفضلون التسوق شخصيا في أي من متاجر إكسايت الموجودة في 45 فرعا موزعة حول جميع أنحاء البلاد، أو عبر موقع إكسايت الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، وذلك ليتسنى لأكبر عدد ممكن الاستفادة من هذه الحملة. ومن خلال توفيرها لعدة خيارات تسوق، تؤكد إكسايت على التزامها بتقديم خدمة عملاء استثنائية ومميزة تضع راحة الزبائن وسهولة التعامل في المقام الأول.