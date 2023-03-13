خالد الطمار استعرض جهود الكويت في خفض الانبعاثات الكربونية خلال اجتماع لجنة «التنمية المستدامة»

محمد المهان وحمد العبيد يشكران البحرين على التنظيم الرائع لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي



بدأت أعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ146 تحت عنوان «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب».



وشارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في الاجتماعات برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وأمين سر الشعبة البرلمانية د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد.



وكان نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة افتتح أمس المؤتمر نيابة عن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وتستمر أعمال الجمعية العامة للاتحاد حتى يوم الأربعاء المقبل يلقي خلالها رؤساء الوفود كلمات بشأن موضوع المؤتمر.



ومثلت النائبة د. جنان بوشهري الشعبة البرلمانية الكويتية في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين في مؤتمر الاتحاد الدولي البرلماني الـ146 في البحرين لمناقشة مشروع قرار بشأن مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية ومخاطرها الجديدة على الأمن العالمي.



وأكدت بوشهري في مداخلة خلال الاجتماع ضرورة أن يراعي مشروع القرار المواءمة بين الديموقراطية والتقنيات الحديثة، معربة عن الشكر لكل الجهود المبذولة في صياغة المشروع والتي أكدت أنه يتعلق بالجوانب التقنية.



وقالت إن هناك خطا رفيعا بين حماية الأفراد من تهديدات الجرائم الإلكترونية وعدم المساس بحقهم في حرية التعبير وإن مواجهة تهديدات الفضاء الإلكتروني وانعكاسها على الأمن الوطني ينبغي ألا يكون على حساب حرية الرأي ولا يؤدي إلى تكميم الأفواه.



وطالبت بوشهري باعتبار التدخلات الإلكترونية في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو غيرهما من الجرائم الماسة بأمن الدولة لاسيما مع ازدياد الحديث عن هجمات تتعرض لها الأنظمة الانتخابية في بعض الدول.



وقالت إن هذه التحديات التي تواجه الديموقراطية حول العالم يجب أن تؤخذ بشكل جدي وضرورة تبني تشريعات دولية لمواجهتها، مشيرة إلى اهتمام الكويت الكبير بهذا الجانب.



يذكر أن الشعبة البرلمانية الكويتية تشارك في المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين سر الشعبة د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنائبين خالد الطمار ود. جنان بوشهري.



من جانبه، مثل النائب خالد الطمار الشعبة البرلمانية الكويتية في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة في مؤتمر الاتحاد الدولي البرلماني الـ146 في البحرين.



واستعرض الطمار في مداخلة خلال الاجتماع الذي ناقش «الجهود البرلمانية في تحقيق موازين الكربون السلبية للغابات» المساهمات الكويتية حيال خفض الانبعاثات الكربونية، موضحا ان الكويت قدمت وثيقة على المستوى الوطني في عام 2021 لخفض تلك الانبعاثات للفترة من عام 2020 إلى 2035.



وبين ان تلك الخطوة ستؤدي إلى تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3.6 جيجا طن في السنة على مدى الفترة الممتدة بين 2020 و2050، للمساهمة بنحو 14% من المستهدف المطلوب للحفاظ على الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.



وأشار الطمار الى ان الوثيقة الكويتية لخفض الانبعاثات الكربونية تؤكد التزامها التام بقرارات اتفاق باريس حيث خفضت انبعاثاتها بمقدار 7.4% من اجمالي انبعاثاتها الكربونية لعام 2035.



وذكر ان الهيئة العامة للبيئة في الكويت تعمل على اعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون بحلول 2050 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية على مستواها الوطني بنسب تتجاوز ما أعلنت عنه في وثيقة مساهماتها الوطنية.



وقال الطمار ان العالم أصبح الآن يواجه ظواهر بيئية حادة لم يعهدها من قبل كارتفاع درجات الحرارة الشديد وزيادة مستويات التصحر العالمية وتقلص مساحة الحزام الأخضر والذي يعد من أهم دعامات الأمن البيئي، مضيفا ان هذا الخطر البيئي فتح ملفات أخرى تواجه نفس المصير كانعدام الأمن المائي والغذائي.



وأكد على أهمية دعم الحلول الرامية الى تخفيض انبعاثات الكربون، ووقف الإزالة الجائرة لبعض الغابات لأهداف اقتصادية وتجارية جشعة من أجل تكثيف عمليات التعدين وتهيأت البنية التحتية لعمليات استخراج الموارد المعدنية الخام من المناجم الموجودة في غابات بعض البلدان.



وبين الطمار ان الزراعة أصبحت ضحية لموجات الحرارة العالية الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي يهدد استدامة النظم الزراعية ومدى قدرتها على توفير الأمن الغذائي.



من جانبهما، تقدم أمين سر الشعبة البرلمانية د.محمد المهان وأمين صندوق الشعبة حمد العبيد بالشكر الجزيل إلى مملكة البحرين الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على استضافة أعمال الدورة الـ146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والتنظيم الرائع للمؤتمر.



وأكدا أن المؤتمر أظهر مدى التلاحم والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي، آملين أن يخرج المؤتمر بنتائج وقرارات تصب في صالح الدول والشعوب.



جاء ذلك في تصريحين للمهان والعبيد عقب افتتاح أعمال الدورة الـ146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة. وقال د.محمد المهان إن هذا المؤتمر أظهر مدى الترابط والتلاحم بين دول مجلس التعاون والدول الإسلامية والدول المشاركة في هذا المحفل الكبير.



وأعرب د.المهان عن تمنياته أن يخرج الاجتماع الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي بقرارات وأهداف تسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيقها.



وتوجه المهان بالشكر إلى ملك وشعب البحرين على الاستقبال الرائع والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر الذي يضم 157 دولة.



من جهته، قال العبيد إن هناك هدفا تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية مع المجاميع الجيوسياسية وهو دعم المقترح القطري بإضافة بند طارئ يتعلق بحماية المقدسات الدينية.



وأضاف العبيد أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية في وقت سابق للمجموعة الجيوسياسية الخليجية والجيوسياسية العربية والمجموعة الآسيوية وكذلك المجموعة الإسلامية.



وذكر العبيد أنه تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على توزيع المناصب والمهام للدول المشاركة الإسلامية والعربية والخليجية.



وأكد أنه كان هناك هدف موحد وهو دعم المقترح القطري بإضافة بند طارئ والتصويت عليه ويتعلق بحماية المقدسات الدينية في جميع الدول المشاركة، مشيرا إلى ضرورة دعم هذا المقترح لأهميته.



وأمل أن يتحقق لهذا المؤتمر مبتغاه، متقدما بالشكر الجزيل إلى مملكة البحرين الشقيقة لاستضافتها أعمال المؤتمر وتنظيمها الرائع له والأداء المبهر في إدارة المؤتمر العالمي الكبير، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال.



يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين السر د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنائبين خالد الطمار ود. جنان بوشهري.