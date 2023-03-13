وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير التجارة مازن الناهض جاء كما يلي:



في شأن القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والصناعة في 15/2/2023 رقم 30 لسنة 2023 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف تفصيلي يوضح الفرق بين قيمة السلع ومواد البناء المدعومة قبل صدور القرار المشار إليه أعلاه، وقيمتها بموجب هذا القرار، بالنسبة المئوية والقيمة بالدينار الكويتي.



2 ـ ما الأساس الذي اعتمد عليه السيد وزير التجارة والصناعة في دراسة زيادة أسعار السلع ومواد البناء؟ مع تزويدي بالدراسة الوافية التي اعتمد عليها في رفع قيمة مواد البناء المدعومة وغير المدعومة.



3 ـ ما الغاية من رفع قيمة مواد البناء وقيمة السلع بموجب قراركم المشار إليه أعلاه؟



4 ـ في ظل تعاقد المواطنين الحاصلين على قسيمة للبناء مع المكاتب الهندسية ومقاولي البناء، خصوصا أن الأغلبية تسلموا قسائمهم في مدينة المطلاع وغيرها من المواقع التي سلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأصحابها، حددت تكاليف البناء بناء على قيمة الدعوم للسلع ومواد البناء قبل صدور قراركم المفاجئ، فهل ينم هذا النهج عن نظرة اقتصادية ويحقق نهضة متطورة للبلد في الوقت الذي تعيش فيه الكويت في ظل حكومة تصريف العاجل من الأمور، وفي وقت يعاني فيه المواطن من غلاء فاحش في جميع الأسعار والأحوال المعيشية والحياتية وعدم زيادة الرواتب والمعاشات لتحقيق الرفاهية للمواطن التي ترددها الحكومة دائما، وهل القرار الوزاري المشار إليه أعلاه اعتمد على معطيات حقيقية وشفافة وراعى ظروف وأحوال وقدرة المواطن على القيام ببناء مسكنه الذي انتظره لسنوات طويلة؟



5 ـ هل القرار الوزاري المشار إليه أعلاه يساعد على محاربة ولجم التاجر عن الجشع والثراء واستغلال حاجة المواطن لمواد البناء؟



6 ـ هل هذا القرار الوزاري قانوني، ووافقت عليه الحكومة المستقيلة، وهل يحق للسيد الوزير في ظل حكومة تصريف العاجل من الأمور اتخاذ إجراء من شأنه التسبب في هلع اقتصادي والتعدي على جيب المواطن الذي يعاني من الغلاء المعيشي من دون مبالاة لحالة الأسر أصحاب القسائم، وهل يعد هذا القرار صحيحا في هذا التوقيت الصعب على البلاد والعباد؟