28.6 مليار دينار وضع الاستثمار الدولي للكويت.. و10.76 مليارات الاستثمار المباشر في الخارج

أحمد مغربي



كشفت بيانات إحصائية لبنك الكويت المركزي عن أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنحو 3.3% على أساس ربع سنوي، إذ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بالربع الثالث من 2022 نحو 4.36 مليارات دينار (ما يعادل 14.34 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.22 مليارات دينار خلال الربع الثاني من العام الماضي.



وطبقا لـ «المركزي»، فإن تلك البيانات تتضمن الأرصدة الخارجية لجميع القطاعات عدا الحكومة العامة، إذ توجد بيانات الحكومة ضمن بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية.



وأشارت الإحصائية إلى أن وضع الاستثمار الدولي للكويت - إجمالي الموجودات مطروحا منه إجمالي المطلوبات- في الربع الثالث من 2022 بلغ 28.6 مليار دينار بانخفاض عن الربع الثاني الذي سجل 28.9 مليار دينار.



وفقا للتقرير، توزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى 353.3 مليون دينار في البنوك الكويتية، و3.9 مليارات دينار في قطاعات أخرى، منها الاستثمار.



وفي شأن الاستثمار المباشر في الخارج، فقد بلغ في الربع الثالث نحو 10.76 مليارات دينار عند أعلى مستوى.



وتعمل الكويت جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحديدا منذ إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والتي تأسست بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، لتقوم بمهام تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، والترويج للكويت كموطن للاستثمار الواعد، واستقبال طلبات الترخيص ومنح المزايا وخدمة المستثمرين، إضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الكويت في الاقتصاد العالمي بما من شأنه أن يدعم الأهداف المنشودة بتحقيق التنويع الاقتصادي ودعم ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.