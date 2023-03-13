أرجئ مجددا السبت إطلاق أول صاروخ فضائي صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، بسبب مشاكل تقنية حسب الشركة المصنعة التي أكدت أن الصاروخ «في حالة جيدة».



ويثير إطلاق هذا الصاروخ اهتماما كبيرا لأن نجاح العملية يمكن أن يساهم في إحداث ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ.



وطورت هذا الصاروخ الذي يحمل اسم «تيران 1» شركة «ريلاتيفيتي سبيس».



كانت محركات الصاروخ غير المأهول في طور التشغيل عندما أجبرت مشكلة تتعلق «بالأتمتة»، الشركة على وقف عملية الإطلاق. وجرت محاولة ثانية بعيد ذلك لكنها قطعت أيضا بسبب مشاكل في الضغط في الطبقة الثانية من الصاروخ، حسب تغريدة للشركة على تويتر.



وكانت محاولة أولى لإطلاق الصاروخ ألغيت في اللحظة الأخيرة الأربعاء بسبب مشكلة تقنية.



ويبلغ ارتفاع الصاروخ «تيران 1» 33.5 مترا وقطره أكثر بقليل من مترين. وتضم طبقته الأولى 9 محركات أنتجت بطباعة ثلاثية الأبعاد أيضا، وطبقته الثانية محركا واحدا فقط. أما الوقود، فهو مزيج من من الأكسجين السائل والغاز الطبيعي المسال (الميثان بشكل أساسي) يسمى الميثالوكس. وسيكون «تيران 1»، إذا نجح في الوصول إلى مدار الأرض، أول صاروخ يستخدم فيه هذا النوع من الوقود لبلوغ ذلك.