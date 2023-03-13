

منصور السلطان



ألقى رجال نجدة الفروانية القبض على وافد آسيوي الجنسية تم توقيفه للاشتباه في نقطة تفتيش بمنطقة جليب الشيوخ وعثر بحوزته على 47 ظرفا به مادة الهيروين المخدر جاهزة للبيع.

وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ«الأنباء»، أنه وخلال قيام رجال نجدة الفروانية بنقطة تفتيش مساء أول من أمس في منطقة جليب الشيوخ صادف مرور سيارة يقودها وافد آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 25 عاما تبين أنه في حالة تعاط، وبعد إنزاله من السيارة وتفتيشه احترازيا تم العثور على 47 ظرف هيروين جاهزة للبيع.

وخلال التحقيق الأولي معه، اعترف بأنه يتاجر في المواد المخدرة، وأنه كان ينوي بيع الهيروين المضبوط للمتعاطين. وعليه تمت إحالته والهيروين المضبوط إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.