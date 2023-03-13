

محمود عيسى



تناولت شركة ريسيرتش اند ماركت في تقرير حديث سوق مواسير وأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) في دول الخليج والتطورات التنافسية، والاستراتيجيات، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتطورات المنتجات الجديدة وتأثيرات وباء كورونا عليها والرؤى المستقبلية وحجم السوق ونموه خلال الفترة بين عامي 2023 و2028، بالاضافة الى نوع المنتج والتطبيق حسب الدولة.



وجاء في التقرير ان قيمة سوق الأنابيب والأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.671 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.38% خلال الفترة المتوقعة 2023-2028.



وتناول التقرير اداء السوق في دول مجلس التعاون الخليجي للفترة التاريخية 2018-2021، معتبرا سنة الأساس هي 2022 والفترة المتوقعة من 2023-2028، ويستمد السوق زخمه من خصائص هذه المادة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية مدعوما بزيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الاحتياطيات النفطية الضخمة التي تملكها دول المنطقة.



واشار التقرير الى انه وفقا لتحليل منظمة أوپيك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على ما نسبته 25% من إنتاج النفط الخام، وتحتفظ هذه الدول مجتمعة باحتياطيات مؤكدة تبلغ 497 مليار برميل من النفط الخام، اي ما يقرب من 34% من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة.



وقد أدى الطلب المتزايد وإنتاج النفط والغاز في المنطقة في السنوات الأخيرة إلى ظهور العديد من مشاريع خطوط الأنابيب الفريدة من نوعها وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 40%. ويتم الانتاج من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ وفقا لمواصفات الأبعاد وسمك الجدار بأحجام تتراوح من 1/8 بوصة إلى 26 بوصة، وهي مناسبة لتطبيقات الضغط العالي في قطاع النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية والمصافي.



وجاء في التقرير انه يوجد حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي ما تزيد قيمته عن 2.3 تريليون دولار من المشاريع المعروفة المخطط لها والتي لم تتم ترسيتها بعد ومازالت في طور الإعداد. ومع ازدهار قطاع البناء في أسواق هذه الدول بفضل الاستثمارات المتزايدة في المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بات من المتوقع أن ينمو الطلب على المواسير والأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ باستمرار بعد انجلاء فترة انتشار فيروس كورونا.



وتعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الرائدة في إنتاج الصلب بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشهد المملكة مجموعة من المشاريع الضخمة الرئيسية التي تشكل خارطة طريق للبنية التحتية والبناء. فعلى سبيل المثال تعتبر الرؤية السعودية 2030 خطة حكومية لتقليل اعتماد الدولة على النفط وتنويع اقتصادها من خلال استثمارات كبيرة وتزود شركات الصلب مثل شركة الجزيرة وغيرها بطلبات كبيرة من المواسير وأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ.



وعلاوة على ذلك، فان كلا من الكويت وقطر والبحرين تمتلك مجموعة كبيرة من المشاريع التي تشمل التوسعات في الطاقة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز، والعقارات السكنية والتجارية الجديدة، وتحديث أنظمة النقل والطاقة والمياه وتطوير مشروعات صناعية كبرى، ما يعزز الحاجة للانابيب المقاومة للصدأ. واستشهد التقرير بالطلب الذي حصلت عليه شركة مان اندستريز الهندية بقيمة 209 ملايين دولار من الكويت لتزويدها بنحو 170 الف طن من الأنابيب من نوع HSAW وLSAW. ونتيجة لذلك، يمكن للمصنعين تلبية مجموعة واسعة من الطلبات المتميزة باستخدام نسب مزيج مختلفة من السبائك وتقديم مجموعة متنوعة من الأشكال لأغراض مختلفة.