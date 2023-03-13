

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن مشاركتها في «MWC برشلونة 2023»، في الحدث الأكثر تأثيرا بصناعة الاتصالات عالميا، والذي أقيم في برشلونة إسبانيا في الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس، تحت عنوان «السرعة: إطلاق العنان لتكنولوجيا الغد - اليوم»، وركز الحدث على دور التحول الرقمي في دعم ازدهار المجتمع والأعمال بوجود خبراء التقنيات المستقبلية جنبا الى جنب مع قادة قطاع الاتصالات، حيث اجتمع أكثر من 61 ألف زائر من 168 دولة في #MWC23 للتعرف على مجال الاتصالات وأحدث التقنيات.



وبصفتها ممكنا رقميا وشركة رائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شارك فريق عمل stc الكويت في MWC 2023 بقيادة م.مزيد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة stc الكويت، جنبا إلى جنب مع عدد من المديرين التنفيذيين من الشركة تحت مظلة مجموعة stc التي كانت متواجدة في هذا المؤتمر من خلال جناح ضخم يعكس التوجهات والتطلعات الرقمية لـ stc، حيث استعرضت أحدث الخدمات والحلول التي تقدمها الشركة لمواكبة مستجدات التقنية عالميا لتمكين رقمي ولرؤية مستدامة، وعلى هامش المؤتمر، حصدت مجموعة stc جائزة العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقا لتصنيف «براند فاينانس جلوبال 500» للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم.



وحضر الفريق العديد من الجلسات الرئيسية وتبادل قادة الصناعة آراءهم ووجهات نظرهم حول أحدث الابتكارات التكنولوجية وكيف ستساعد هذه الابتكارات في تشكيل مستقبل الصناعة.

كما أتاح هذا الحدث للفريق فرصة رائعة للتواصل مع بعض المهنيين الأكثر نفوذا في الصناعة، مما يوفر فرصة رئيسية لشركة stc لعرض تقدمها والتطورات الاستراتيجية التي تم تقديمها في إطار أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتماشيا مع توجهها الاستراتيجي لتعزيز عروضها، وقعت stc مذكرتي تفاهم مع رواد الصناعة سامسونغ وهواوي خلال المؤتمر، ووفقا للاتفاقية المبرمة مع سامسونغ، ستتعاون الشركتان للاستفادة من جميع الحلول التي توفرها الأخيرة على صعيد خدمات الأفراد والأعمال لعملاء stc. وستعمل الشركات أيضا بشكل مشترك لتعزيز جميع قنوات stc الرقمية من خلال برامج التدريب المكثفة.



وبالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع هواوي، فتهدف إلى فتح مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين مع التركيز على تعزيز التطور المستمر لشبكات الجيل الخامس.

واتفقت stc وهواوي، بموجب مذكرة التفاهم، على التعاون في العديد من جوانب لدعم شبكة 5.5G، بما في ذلك الابتكار التكنولوجي المشترك للتحقق من التقنيات مثل IoT وRedCap، والخدمات الجديدة مثل XR، وحلول الاتصال العالية السرعة بالنطاق العريض والاستمرار في تطبيق أحدث ما توصلت إليه شبكات تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة.



بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط من أجل التعاون في تطوير شبكة 5.5G ومناقشة تطور الشبكة من طرف إلى طرف لتوفير تجربة تنافسية يستمتع بها العملاء.

كما سيتم استكشاف حالات الاستخدام عالية القيمة بناء على تقنيات 5.5G المبتكرة والمتطلبات الفعلية للسوق الكويتي، مع العمل في الوقت نفسه مع شركاء الصناعة المحليين والعالميين لبناء نظام بيئي 5.5G سليم وتعزيز الخدمات الرقمية.



وتركز stc على تقوية البنية التحتية لشبكتها بهدف تقديم حلول اتصال رقمية استثنائية يمكنها من ان تقود المشهد الرقمي المتغير باستمرار.

من خلال المشاركة في الفعاليات التي تخص التكنولوجيا وعالم الاتصالات مثل MWC برشلونة، يمكن للشركة الوصول إلى شبكة واسعة من خبراء الصناعة الذين يمتلكون رؤى قيمة حول تطورات السوق والاتجاهات التي يمكن أن تشكل مستقبل مشهد الاتصالات والحلول الرقمية.

ويأتي حضور stc في MWC 2023 بهدف مشاركة بعض قصص النجاح التي حققتها الشركة من خلال القيام بدورها الرائد في تقديم مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والرائدة.



الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي MWC في برشلونة أحد أهم الأحداث في صناعة تكنولوجيا الهاتف المحمول، حيث يجمع المبتكرين والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال. ويعتبر الحدث بمنزلة منصة للشركات لإطلاق أحدث منتجاتها، ومشاركة رؤاها للمستقبل، والتواصل مع أقرانها وشركائها المحتملين.

بالإضافة إلى المعرض المصاحب للمؤتمر، فإن MWC يتميز أيضا بمجموعة واسعة من الخطابات الرئيسية وحلقات النقاش والندوات التي تغطي موضوعات مختلفة تتعلق بتكنولوجيا الهاتف المحمول، مثل 5G وAI وIoT والمزيد. ويوفر الحدث فرصة فريدة للحضور للتعرف على الرؤى الخاصة بمستقبل تكنولوجيا الهاتف المحمول وتأثيرها على الأعمال والمجتمع.





حلول رقمية شاملة للشركات



كانت أعمال وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قوة دافعة وراء نجاح stc المستمر في صناعة الاتصالات والحلول الرقمية. ومن خلال التركيز القوي على الابتكار والحلول التي تركز على العملاء، مكنت خدمات stc في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الشركات في مختلف الصناعات من تبني التحول الرقمي التي تبقيها في الطليعة.

وتشمل مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للشركة على سبيل المثال خدمات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT).



وسمحت خبرة stc في هذه المجالات، جنبا إلى جنب مع تبني أحدث التقنيات، للشركة تقديم حلول شاملة مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل.

ونتيجة لذلك، شهدت أعمال تقنية المعلومات والاتصالات في stc نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، وتستعد الشركة، من خلال استحواذها على شركة البوابة الإلكترونية القابضة (E-Portal) في عام 2022 بالإضافة إلى ذراع الشركات لدى stc solutions by stc، لتعزيز وجودها في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي وتوفير أفضل الحلول المتكاملة المتعلقة بمجال الاتصالات والشبكات، وبفضل الالتزام بالتميز والتركيز على الابتكار، تتمتع stc الآن بمكانة متميزة تجعلها قادرة على مواصلة قيادة التحول الرقمي للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها.