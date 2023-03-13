استضافت جامعة نوتردام بالولايات المتحدة ورشة لخيال الظل والأراجوز المصري ومحاضرة عن المسرح العربي، حيث قدم د. نبيل بهجت ورشة لتدريب الطلاب والجمهور على تحريك وتصنيع دمى خيال الظل وتنفيذ عروضه، وشمل التدريب تصميم الدمى والشاشة والإضاءة والمناظر وتناول أيضا مدارس التحريك والكتابة تاريخيا.وتناول بهجت أيضا جهود فرقة «ومضة» في إحياء فن خيال الظل حيث سعت الى استعادته وتقديمه للجمهور منذ تأسيها في 2003، حيث تقدم عرضا أسبوعيا في بيت السحيمي منذ 2007 ، وكانت صاحبة المبادرة الأولى في إطلاق مدرسة للأراجوز وخيال الظل لتدريب الأجيال المختلفة.