القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد سامح شكري وزير الخارجية خلال استقباله امس فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني بحركة فتح مروان البرغوثي بمقر وزارة الخارجية، دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أبرز خلال اللقاء جهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكشف السفير أبو زيد في تصريحاته أن فدوى البرغوثي أعربت من جانبها، عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية على شتى الأصعدة، والتضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مستعرضة المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأراضي المحتلة.