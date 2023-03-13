شنت إسرائيل ضربات جوية جديدة على مواقع تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران في منطقة مصياف غرب سورية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



وفيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «القصف الإسرائيلي استهدف مستودع أسلحة تابعا لمجموعات موالية لإيران في منطقة جبلية متداخلة بين محافظتي طرطوس وحماة»، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن ثلاثة عسكريين جرحوا.



وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إن الضربات تمت برشقات جوية من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفة بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة. وأشار المصدر الى أن الدفاعات الجوية السورية «تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها». ولم يحدد الإعلام الرسمي طبيعة المواقع المستهدفة.



وأكد المرصد أن ضابطا سوريا برتبة نقيب لقي مصرعه نتيجة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستودع سلاح للميليشيات الإيرانية غربي مصياف وموقعا آخر للدفاع الجوي بين محافظتي حماة وطرطوس، وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 3 هم ضابط برتبة رائد و2 مجهولي الهوية، إضافة لإصابة 2 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة مما يرشح حصيلة القتلى للارتفاع. وأشار إلى أن الاستهداف الإسرائيلي الجديد للأراضي السورية هو الخامس منذ مطلع العام الحالي.



وهذه الضربات هي الثانية خلال أسبوع بعد قصف مماثل وقع الثلاثاء الماضي مستهدفا مطار حلب الدولي وأخرجه عن الخدمة لأيام.