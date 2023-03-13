

مفرح الشمري



بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع، تصدى المخرج محمد الفرج ظهر امس لتسجيل حلقات المسلسل الإذاعي «الكاتب» الذي سيتم بثه على إذاعة البرنامج العام طوال شهر رمضان وهو من بطولة الفنان داود حسين وحنان المهدي وابرار المفيدي وحسين الحداد ومحمد جمال الشطي وعلي بهمن وعبدالمحسن العمر وحسين الرفاعي وحسن ابراهيم وفهد العامر ومنال الجارالله وآخرين.



المسلسل فانتازي من تأليف أحلام الصراف تدور أحداثه في 30 حلقة تسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية التي تلامس أغلب الأسر حيث سيقوم فريق العمل بطرح المشكلة والحل المناسب لها وذلك من خلال تجسيدهم لشخصيات تلك المشكلة.