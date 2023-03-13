

أحمد الفضلي



تستعد نجمة الغناء الإيراني كوكوش للقاء جمهورها في الكويت من خلال حفل غنائي سيقام في 6 مايو المقبل على خشبة مسرح قاعة «أرينا 360 مول».



الاعلان عن حفل الفنانة الإيرانية، صاحبة الجنسية الأميركية والمقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، تم من خلال حسابها الرسمي في الانستغرام، حيث اعلنت لجمهورها عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في الكويت، موجهة الدعوة لكل جمهورها لحضور الحفل.



وأوضحت أن هذه الحفلة ستفتتح بها بداية جولتها الغنائية في أكثر من بلد، حيث ستكون محطتها بعد حفل الكويت هي مملكة البحرين التي ستشهد حفل آخر للنجمة الايرانية سيقام بتاريخ 11 مايو المقبل، ثم يليهما حفلان في كندا الأول منهما سيكون بتاريخ الثالث من يونيو في مدينة تورنتو، أما الثاني فسيكون موعده في التاسع من الشهر ذاته بمدينة فانكوفر، فيما سيكون ختام الجولة في كاليفورنيا وتحديدا في سان جون بتاريخ 23 سبتمبر المقبل.