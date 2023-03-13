

دلال العياف



يطل الفنان المطرب تامر عاشور ومواطنه رامي صبري على جمهورهما في الكويت، الجمعة المقبلة في قاعة «الراية» الواقعة بفندق «كورت يارد ماريوت».



الحفل الغنائي سيقدم خلاله المطربان باقة من أجمل أعمالهما القديمة والجديدة، والتي حظيت خلال الفترات الماضية بتفاعل كبير من جمهورهما، ليسطرا بذلك ليلة غنائية مميزة ومليئة بالألحان الساحرة، منها أغنيات «بحبك وخايف» و«أنا هاجي على نفسي»، إلى جانب «هتوحشنا» لعاشور التي فاق عدد مشاهدتها على «اليوتيوب» 8 ملايين، و«فاكر نفسك هدية» و«حبينا» لصبري من ألبومه الأخير «معايا هتبدع» الذي بالطبع لن يكون غائبا عن جدوله الغنائي، وغيرها العديد مثل «يمكن خير» و«حبينا واتحبينا» و«خليني في حضنك» و«ما بتهزرش».



يشار إلى أن هذا الحفل الغنائي يعتبر ثاني حفلاتهما الرسمية داخل الكويت، إلى جانب أنها ثاني إطلالة لهما معا أيضا فوق خشبة مسرح واحدة في الكويت، وتأتي هذه الأمسية الغنائية من إنتاج مشترك بين شركتي «آي ميوزيك» للإنتاج الفني من الكويت، ومن مصر «الهضبة ميوزيك» للإنتاج الفني، حيث تم الاستعداد لها على أعلى المستويات والتجهيزات لتبقى ليلة محفورة في الذاكرة.