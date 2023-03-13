

مفرح الشمري



ناشد الفنان التشكيلي القدير قاسم ياسين، وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، الوقوف الى جانبه لعل وعسى ان يحصل على لوحاته التي شارك بها في معرض القرين التشكيلي الذي اقيم ضمن انشطة مهرجان القرين الثقافي بدورته الـ25 في قاعة أحمد العدواني عام 2019، وذلك لأنه لم يجد ردا مقنعا من القائمين على المعرض والفنون التشكيلية بخصوص تلك اللوحات التي مازال يبحث عنها!



وقال الفنان القدير قاسم ياسين لـ«الأنباء»: حاولت بشتى الطرق ان اجد لوحاتي ولكن دون فائدة لم اجد لها اثرا بعد مراجعتي للمسؤولين في قطاع الفنون التشكيلية بعد انتهاء جائحة كورونا، لأنني انشغلت مع امي في المستشفى بعد المعرض 2019 حتى توفاها الله، ومن ثم جاءت جائحة كورونا وبعد ما انزاحت هذه الغمة ذهبت لاسترجع لوحاتي ولكن لم اجدهما، وحاولت مرارا السؤال عن اللوحات ولكن لا يوجد اي رد مقنع من قبل القائمين على الفنون التشكيلية!



وأشار الفنان القدير قاسم ياسين الى ان الامين العام السابق د.عيسى الانصاري والامين العام المساعد د.بدر الدويش وعدوه بالتعويض عن فقدان لوحاته، مشيرا انه لم ير اي تعويض يذكر حتى يومنا هذا!



وطالب الفنان القدير قاسم ياسين وزير الاعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمساعدته للحصول على لوحاته.. فهل من مجيب؟!