

مبارك الخالدي



يسعى فريق الشباب إلى مواصلة الزحف نحو حجز احدى بطاقتي التأهل الى الدوري الممتاز، وذلك مع انطلاق منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري زين للدرجة الاولى، حيث سيواجه في الـ 5.50 فريق الصليبخات متذيل الترتيب بـ5 نقاط، وذلك على ستاد ناصر العصيمي بخيطان. ويأمل الشباب الذي يمتلك 26 نقطة تخطي غريمه والحفاظ على فارق النقاط المريح مع اقرب مطارديه.



وفي نفس التوقيت، يستقبل اليرموك الجريح بـ18 نقطة فريق خيطان المتحفز برصيد 13 نقطة في مباراة تحمل في طياتها الإثارة والندية، خصوصا اليرموك الذي تعثر بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي ما تسبب في تجميد الجهاز الفني للفريق، بينما يتطلع خيطان الى الفوز ومزاحمة أصحاب الضيافة على مركز الوصيف.