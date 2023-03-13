

إعداد وتحليل: عبدالعزيز جاسم

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كما يحدث في الأفلام والمسلسلات تتضح الصورة في النهاية ومع الختام وبطريقة مشوقة، حدث ذلك في دوري زين الممتاز، فبعد أن كانت بعض المقاعد غير واضحة الصورة بشكل كاف جاءت جولة الختام الـ 18 لتبوح بجميع الأسرار ويهبط الجهراء مع فرق تجنب الهبوط ويبقى الفحيحيل مع السالمية ضمن الـ 6 الكبار حتى وإن كانت حظوظهما ضئيلة في المنافسة على اللقب لكنهما ضمنا على أقل تقدير البقاء موسما آخر في الممتاز وربما يصلان إلى مركز متقدم في نهاية المطاف.



وقد توقف الكويت بنتيجة التعادل أمام السماوي 2-2، ولم يستغل كاظمة ذلك وتعثر بذات النتيجة مع الساحل، كما حرم القادسية غريمه العربي من تقليص فارق النقاط مع المتصدر وتغلب عليه 2-1 ليصبح ثالثا ويتراجع الأخضر للمركز الرابع، فيما تعادل الفحيحيل مع الجهراء 2-2 وساهمت هذه النتيجة بوجود الأول ضمن الـ 6 المنافسين على اللقب وتعثر الثاني ليصارع على عدم الهبوط، بينما تمكن النصر من تحقيق انتصار عريض على التضامن بنتيجة 6-3.



الأبيض.. درس قاس



ما فعله السالمية في الكويت بهذه الجولة يجب أن يكون بمنزلة درس قاس للأبيض ولاعبيه وللمدرب علي عاشور لأن كرة القدم علمتنا أن نهاية المباراة تكون مع إطلاق صافرة النهاية، وعلى الرغم من أن الكويت قدم مستوى مميزا وكان الأقرب لتسجيل انتصار سهل بعد التقدم بهدفين وإضاعة فرص محققة للتسجيل بتهور، إلا ان السماوي عاقبه بهدفين سريعين في الدقائق الأخيرة وأفقده نقطتين ثمينتين كانتا في المتناول.



البرتقالي.. ما استفاد



على الرغم من تواجده في وصافة الدوري مع مشهد الختام إلا أن كاظمة لم يستفد من هذه الجولة، فبعد أن توقف الكويت وسقط منافسه على المركز الثاني العربي جاءت الصدمة ووقع البرتقالي في فخ التعادل مع صاحب المركز الأخير الساحل، فبعد بداية ضعيفة عاد واستجمع قواه وسجل هدفين ملعوبين لكنه لم يستمر على المنوال نفسه وتراجع نوعا ما واستقبل هدفا في بداية الشوط الثاني لم يتمكن من الرد عليه.



الأصفر.. بدأ يعود



من شاهد القادسية في هذه الجولة وحماس جماهيره الكبير حتما سيعود بالذاكرة لفريق أصفر الإنجازات قبل عدة سنوات ليس فقط لأن الفريق بدأ يعود إلى مستواه بصورة تدريجية بل لعدة أسباب أهمها عدم اليأس بعد استقبال هدف من المنافس العربي، وكذلك الروح القتالية والإصرار على العودة بالمباراة وكسب النقاط الـ 3 حتى اللحظات الأخيرة وهو ما حدث بالفعل، لذلك حقق الأصفر في هذه المواجهة أمورا كثيرة أهمها عودة الثقة للاعبيه وقدرتهم على المنافسة على اللقب.



الأخضر.. دفاع مهزوز



أكثر ما يعاني منه العربي في الجولات الماضية هو ضعف دفاعه والتنظيم الذي يلعب به المدرب البوسني روسمير سفيكو، فالفريق يتقدم بالنتيجة لكنه لا يحافظ على تقدمه وهو ما حدث أمام القادسية بهذه الجولة وقبلها حدث مع الجهراء، لذلك يجب أن يجد حلا لتلك المعضلة والتي سترهقه في دوري الكبار خصوصا في مسألة عدم فعالية الأظهرة دفاعا وهجوما، كما أن الفريق يحتاج للتجديد في بعض الأسماء وإراحة آخرين ممن فقدوا بريقهم كثيرا في الآونة الأخيرة.



الفحيحيل.. لعب على المضمون



قاتل الفحيحيل في بداية مباراته أمام الجهراء بشكل كبير على كل كرة وهاجم بقوة وسجل هدفين ساهما بدخول اللاعبين في حالة كبيرة من الاطمئنان لكن هذا الأمر كاد ينعكس سلبا على الفريق بسبب استقباله هدفين، إلا أن إدارة المدرب السوري فراس الخطيب ساهمت كثيرا في بقاء النتيجة على حالها من خلال عدم المغامرة بالهجوم والاكتفاء بنتيجة التعادل التي ستبقيه مع الـ 6 الكبار مهما حدث وبالفعل نجح في هذا الأمر، لكن أيضا عليه العمل على تنظيم دفاعه وإلا فإنه سيخسر الكثير من النقاط مستقبلا.



السماوي.. إصرار وبقاء



لم يتخيل أحد هذا السيناريو «المجنون» الذي شهدته مباراة السالمية والكويت في لحظاتها الأخيرة حتى مدرب السماوي نفسه محمد المشعان لم يتوقع ما حدث، فبعد حالة عدم التركيز التي بدأ بها الفريق المواجهة، حيث كان لا يستطيع الهجوم ولا صد الهجمات واستقبل هدفين وكاد يخسر بنتيجة كبيرة، ينقلب الحال في الدقائق الأخيرة ويتعادل السالمية ويدخل ضمن الـ 6 الأوائل ويطيح بالجهراء بعد أن احتفل قبله بالبقاء لكن كما قلنا فالمباراة تنتهي مع صافرة الحكم.



الجهراء.. فرحة ما تمت



لم يصدق نادي الجهراء ولا مدربه ولا اللاعبون ما حدث في هذه الجولة ولن ينسوه، فبعد أن كان الفريق خاسرا بهدفين نهض وقاتل وتعادل وفرح كثيرا لأن منافسه على البقاء السالمية كان خاسرا بهدفين حتى الدقيقة الأخيرة لذلك فرحوا بعد المباراة على استحياء لكن بعد 5 دقائق انقلب كل شيء وتحولت فرحتهم إلى حسرة كبيرة لأنهم لم يقاتلوا في الدقائق الأخيرة من أجل تحقيق الفوز واكتفوا بتناقل الكرة دون هجوم.



العنابي.. انتصار مهم



ضرب النصر عصفورين بحجر واحد في هذه الجولة بعد الفوز على التضامن فهو تمكن من استعادة الثقة بنفسه مجددا بعد الخسارة الكبيرة من الكويت في الجولة الماضية، كما أبعد التضامن بفارق مريح من النقاط قبل خوض القسم الثالث، ويبدو أن العنابي درس بدقة أهمية هذه المواجهة وتأثيرها الكبير على صراع البقاء لذلك ظهر بمستوى مميز خصوصا من الناحية الهجومية.



التضامن.. بداية غير موفقة



لم يتمكن مدرب التضامن الجديد الوطني ماهر الشمري من تصحيح الأوضاع في الفريق أمام النصر وهو لا يلام على ذلك لقصر الفترة التي تسلم فيها المهمة، لذلك شاهدناه يحاول تحسين الجانب الهجومي ليسجل 3 أهداف ولكنه كان على حساب الجانب الدفاعي الذي استقبل 6 أهداف ما عقد مهمته في دوري البقاء، حيث بات الفارق بينه وبين الجهراء 7 نقاط ومع العنابي 5 نقاط، لذلك إن أراد العودة فعليه التفكير في تحقيق الفوز بالجولة الأولى وبعدها يستغل فترة التوقف الدولي 20 الجاري بترتيب أوراقه.



الساحل.. نقطة مفيدة



بصورة حسابية يعتبر بقاء الساحل في الدوري الممتاز في الموسم المقبل أمرا صعبا جدا إلا أن النقطة التي حققها أمام احد المنافسين على اللقب كاظمة تعتبر جيدة نوعا ما لأنها في الوضع الطبيعي وقياسا على قوة وأداء الفريقين كانت غير مضمونة قبل انطلاق المباراة، لذلك على لاعبي المدرب محمد دهيليس فتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي واللعب على تحقيق أكبر قدر من النقاط الـ 18 المتبقية في القسم الثالث.