يسعى الجيش الاوكراني الى «كسب الوقت» دفاعا عن مدينة باخموت بشرق البلاد قبل أن يشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية.



وصرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي بأن «الأبطال الحقيقيين هم المدافعون الذين تقع الجبهة الشرقية على عاتقهم».



ونقل الجهاز الإعلامي للجيش الأوكراني عن سيسركي قوله «يجب كسب الوقت لتجميع احتياطي وشن هجوم مضاد وهو ليس بعيدا».



وأكد الجيش الأوكراني الأحد أن «15 بلدة في منطقة باخموت تعرضت لنيران روسية في اليوم السابق»، ما يشير إلى حدة القتال حاليا في المنطقة.



وقال بيترو قائد واحدة من ثلاث مروحيات هجومية من طراز «ام آي-8» نفذت لتوها غارة على هدف بالقرب من باخموت لوكالة فرانس برس «في بداية الحرب لم تكن لدينا طائرات مسيرة وكانت المهمات أكثر تعقيدا وأقل فاعلية».



وأضاف «لكن في الصيف بدأنا نتلقى طائرات مسيرة ومعدات أخرى.. اليوم أصبحنا أكثر فاعلية».



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مجموعة فاغنر المسلحة الروسية «سيطرت خلال الأيام الأربعة الماضية» على الجزء الأكبر من شرق باخموت. وقالت إن «القوات الأوكرانية تسيطر على غرب المدينة وهدمت الجسور الرئيسية فوق النهر» الذي يعبرها.



الى ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، امس إن الاتحاد الأوروبي استنفد فعليا جميع خياراته بشأن فرض عقوبات على روسيا ويجب عليه الآن التركيز على دعمه المالي والعسكري لأوكرانيا.



وأضاف بوريل ـ في مقابلة مع موقع «يوراكتيف» ـ «خلال العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على عشر حزم من العقوبات ضد موسكو بهدف عرقلة تمويل المجهود الحربى وحرمان روسيا من المعدات التكنولوجية وقطع غيار الأسلحة».



وردا على سؤال حول ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي بعد ذلك ردا على حرب الكرملين، قال بوريل «بعد مرور عام على الغزو، لقد وصلنا إلى حدودنا»، مشددا على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا التي لديها احتياجات مالية كبيرة لإدارة اقتصادها الحربي، لافتا إلى أن هذا يتطلب جهدا حقيقيا من جانب الاتحاد الأوروبي كون العقوبات والدعم العسكري ليسا كل شيء.