زار وفد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الأحد مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 16 للمكتب المنعقدة في الكويت.



وأبدى الوفد، في تصريحات متفرقة، الإعجاب بالمركز وما يحتويه من معروضات علمية وثقافية بأحدث الوسائل التكنولوجية بما يوفر المعلومات عن مختلف العلوم.



وقالت مدير عام مصالح الإعلام والاتصالات في رئاسة الحكومة التونسية هاجر الشرايبي إن المركز «يجسد تاريخ الإنسانية ويحتوي العديد من المعلومات الثقافية ويعكس صورة الكويت الحضارية».



وأضافت الشرايبي أن «المركز يعد تحفة معمارية وهندسية عصرية ووجهة سياحية»، مبدية إعجابها بالمركز وما يحتويه من معلومات ثقافية مرتبطة بالعصور السابقة وحديثة، فضلا عن العصور ما قبل وجود الإنسان.



من جهته، قال المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية د.حسان فلحة: إن المركز مجمع للحضارات يحكي تطور الحياة البشرية والبيئة، فضلا عن تطور الأرض عبر الأزمنة.



وأضاف د.فلحة أن المركز يعد وجهة ثقافية تحاكي الواقع من خلال التطور التقني، داعيا جميع المهتمين إلى زيارته لما يحتويه في أجنحته المختلفة.



بدوره، أكد وكيل وزارة الإعلام الفلسطيني يوسف المحمود أن المركز يعد صرحا ثقافيا وعلميا، معربا عن فخره بهذا الصرح العربي الكبير والجميل.