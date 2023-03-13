أكدت 8 بنوك كويتية مدرجة في بورصة الكويت اليوم الاثنين، عدم انكشافها على بنك (سيلكون فالي) الذي أغلقته السلطات الأميركية إثر إفلاسه الأسبوع الماضي.

وأوضحت بنوك وربة وبوبيان والكويت الدولي والأهلي المتحد والخليج والتجاري والأهلي وبرقان في إفصاحات منفصلة على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم أنه لا يوجد أي انكشافات على البنك المذكور بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

وكان بنك الكويت المركزي أكد أمس أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك (سيلكون فالي) الأمريكي "ضئيل جدا للغاية" بسبب استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة.