تمكّن رجال الجمارك في ادارة الجمرك الجوي من ضبط كمية متنوعة من اللاريكا والشبو، من خلال (3) ضبطيات مختلفة ومتنوعة بطرق تهريبها ونوعيتها وخطوط سيرها.

وفي التفاصيل ، كشف مراقب التفتيش والاستيداع بالشحن الجوي عن تمكّن رجال الجمارك ومن خلال ضبطيتين من ضبط 660 كبسولة لاريكا قادمة من دولة اسيويه ، وكان مذكور في بوالص الشحن أنها أغراض شخصية للتمويه.

وفي الضبطية الثالثة تم العثور على كيس صغير يحتوي على مادة الشبو المخدرة مخبأ بداخل أوراق بيضاء، وكان مكتوباً في بوليصة الشحن (أوراق) للتمويه.

هذا، وتمت إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.