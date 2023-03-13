انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين بنسبة 0.11 في المئة لمستوى 0.306 في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.65 في المئة لمستوى 0.328 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.67 في المئة لمستوى 0.371 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.41 في المئة لمستوى 0.334 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.