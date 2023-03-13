أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) تعرض مناطق في ولايتي (هطاي) و(ملاطية) جنوبي البلاد لثلاث هزات أرضية جديدة صباح اليوم الاثنين وصلت شدتها إلى 4.7 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت (آفاد) في بيان ان منطقة (حصة) التابعة لولاية (هطاي) تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات على عمق 11.52 كيلومتر تحت سطح الأرض.

كما تعرضت منطقة (بوتورغة) التابعة لولاية (ملاطية) لهزتين أرضيتين الاولى بقوة 4.5 درجات وعلى عمق 8 كيلومترات والثانية بقوة 4.5 درجات وعلى عمق 10 كيلومترات.

يذكر انه في 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية (قهرمان مرعش) بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.