قال بيت التمويل الكويتي إن انكشافه على بنك (سيلكون فالي) الذي أغلقته السلطات الأميركية إثر إفلاسه الأسبوع الماضي يقدر بنحو 381 ألف دينار كويتي (نحو 2ر1 مليون دولار أمريكي).

وأضاف (بيتك) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الاثنين، انه "لا يترتب على هذا الانكشاف أثر مالي جوهري على المركز المالي للمجموعة".

وكان بنك الكويت المركزي أكد أمس أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك (سيلكون فالي) الأمريكي "ضئيل جدا للغاية" بسبب استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة.