الجمعة: أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجالي المناعة والفيروسات

الشطي: تطبيق تقنية "الأنسجة الافتراضية" سهل على المختصين إيجاد المتبرع المناسب

النجادة: استقطاب المتحدثين من خارج وداخل البلاد إضافة كبيرة للمادة العلمية في المؤتمر



عبدالكريم العبدالله

افتتح مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري، نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي المؤتمر السنوي للمختبرات الطبية.

وقال البصيري إن وزارة الصحة تولي جل اهتمامها بالمستجدات الخاصة بالمختبرات الطبية وتطورها لأحدث ما توصلت إليه من تقدم ومستوى عال.



واشار الى ان كوادر المختبرات الطبية لهم مساهمات فعالة ومشهود في العديد من البحوث وما أظهرته من نتائج إيجابية تصدّرت أشهر المجلات العلمية والمتخصصة عالميا، موضحا أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بالبرامج التي تتبناها منظمة الصحة العالمية وقد كانت مختبرات وزارة الصحة محل إشادة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بكفاءة فحص الفيروسات والمختبرات المرجعية لفحصها.



بدورها، اكدت رئيس مجلس أقسام المختبرات ورئيسة المؤتمر د.ابتسام الجمعة ان مختبراتنا الطبية ركيزة اساسية وعصب المنظومة الصحية لما تقدمه من دور محوري في إنجاز الفحوصات الطبية على مستوى عالي من الدقة مما ينتج عنه سرعة في تشخيص الامراض وتوفير الوقت والجهد على الطبيب المعالج والمريض فينعكس بالإيجاب على المجتمع من خلال توفير رعاية طبية صحية ومميزة.



وشددت على أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجالي المناعة والفيروسات خصوصا خلال هذه الحقبة ، والتي شهدت العديد من الأحداث الطبية على المستوى العالمي، حيث سيناقش المؤتمر كل ما استجد في هذين التخصصين مع نخبة من الأطباء من مختلف المجالات الطبية.



ولفتت الى أن المؤتمر يُعد ثمرة جهود متواصلة وعمل دؤوب وتعاون مستمر يهدف الى تعزيز وتطوير مختبراتنا الطبية، من خلال مناقشة أهم التطورات في تشخيص الأمراض المناعية البيولوجية وأهم التطورات في التشخيص المناعي قبل زراعة الأعضاء والخلايا الجذعية.



من جانبها، قالت عضو اللجنة المنظمة و رئيس مختبر المناعة وتطابق الانسجة في مركز يعقوب بهبهاني لزراعة النخاع والخلايا الجذعية ورئيس قسم المختبرات بمركز الراشد للحساسية د. ندى جاسم الشطي إن المؤتمر يولي اهتماما خاصا بالأمراض الفيروسية وأهم التطورات في مجال التشخيص المناعي وفيروس الكبد الوبائي والفيروسات التنفسية بعد جائحة كورونا.

وأشارت الى أن المؤتمر يناقش كذلك أحدث التطورات الطبية في مجال تشخيص ما قبل زراعة الأعضاء لمرضى زراعة الكلى والنخاع والخلايا الجذعية، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى مواكبة المختبرات الإقليمية والعالمية، مؤكدة حرص المؤتمر على تطبيق كافة التوصيات.

وكشفت د.الشطي عن تطبيق تقنية "الأنسجة الافتراضية" في مختبرات المناعة بمركز يعقوب بهبهاني مما سهل على المختصين إيجاد المتبرع المناسب.



وأعلنت عن توجه لجعل تقنية فحوصاتANA في تشخيص الامراض المناعية المختلفة "الكترونية" في جميع مختبرات المناعة بعد البدء بها في مستشفى مبارك الكبير مما يساهم في إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لمرضى الامراض المناعية بشكل اسهل وسرع توفيراً للوقت والجهد

من ناحيتها ، قالت عضو اللجنة العلمية في المؤتمر د.عبير النجادة : إن هذا المؤتمر يعد فرصة لتوضيح دور المختبرات في الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات

وذكرت أن استقطاب المتحدثين من خارج وداخل دولة الكويت سيضيف الكثير في المادة العلمية، ويبرز التقنيات الحديثة وأهمية الابحاث الحديثة في مجال المتعة والفيروسات، مشيرة الى أن دور المختبرات "تشخيصي" ومتابعة المرضى، علما أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات على أعلى المستويات وتقديم محاضرات علمية في مؤتمرات مستقبلية.