أسامة دياب

استقبل السفير الالماني في الكويت هانس-كريستيان فرايهير فون ريبنيتس، عددا من ممثلي الصحافة الكويتية في لقاء ودي للتعارف بعد أن قدم أوراق اعتماده.

وخلال اللقاء أطلع السفير ممثلي وسائل الإعلام الكويتية على آخر مستجدات العلاقات الألمانية - الكويتية ، وتبادل معهم الأفكار حول كيفية تعزيز هذه العلاقات في السنوات القادمة.

وقال السفير ريبنيتس: "تشرفتُ بتقديم خطاب الاعتماد الخاص بي إلى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يوم 7 مارس"، مشيرا إلى "ان العمل على تعميق العلاقات بين بلدينا سيكون في مقدمة اولوياتي."

وأضاف: تربط الكويت وألمانيا علاقات ثنائية قوية مستمرة منذ استقلال الكويت، وانطلاقاً من هذا الأساس المتين للقيم والمصالح المشتركة، فإن أولويتي هي توسيع نطاق علاقاتنا بشكل أكبر، من أجل الاستغلال الكامل لإمكانياتنا المشتركة.

وعن تغير المناخ قال: "تغير المناخ مسألة حقيقية واقعية، نشاهدها هنا أيضاً - الآثار الحالية للانبعاثات العالمية المستمرة تذكرنا بضرورة التكاتف، والتوحد في معركتنا ضد التغير المناخي، وستبقى ألمانيا رائدة في هذا الشأن. ستستضيف الحكومة الألمانية المؤتمر الدولي التاسع لتحول الطاقة في برلين في الفترة من 28 إلى 29 مارس 2023 - هذا العام تحت شعار "تحول الطاقة - تأمين مستقبل أخضر" ، في الفترة التي تسبق الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي ستنعقد في خريف هذا العام."

واضاف السفير: "في الوقت الذي تسود فيه فرص كبيرة، وكذلك حالة من عدم يقين كبيرة في قطاع الطاقة، سيجمع المنتدى صانعي السياسات، وقادة الأعمال، والمبتكرين من جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق انتقال الطاقة العالمي". ويتناول مؤتمر هذا العام التحديات الكبرى في تحول الطاقة، مثل أمن الطاقة ، وإزالة الكربون، والهيدروجين الأخضر، والوصول إلى الطاقة، والمخاطر الأمنية الناشئة عن تغير المناخ.

وتابع: "نحن حريصون أيضًا على المشاركة في التنويع الاقتصادي للكويت (انطلاقة من رؤية الكويت 2035)، فهذه مهمة ذات أبعاد استراتيجية"، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية على استعداد للمساهمة عندما يُـطلب منها ذلك، لافتا إلى أن الشركات الالمانية شاركت بالفعل في تنفيذ مشاريع كثيرة في الكويت، منها مؤخرًا في قطاع الطاقة، وكمشرفين على محطة مياه الصرف الصحي الجديدة في أم الهيمان، وكمستشارين لمشروع مطار الكويت الدولي."

وبين أن شركات هندسية ومؤسسات علمية ألمانية شاركت في مشروع "الشقايا" للطاقة المتجددة، مستدركا بالقول: "أرى إمكانات في هذه القطاعات والعديد من القطاعات الأخرى من الاقتصاد الكويتي،ونحن على استعداد للشراكة مع الكويت من أجل مستقبل اقتصادي متنوع ومزدهر".

يذكر أن السفير فون ريبنيتس ديبلوماسي مخضرم لديه خبرة كبيرة في العمل الدبلوماسي في منطقة الخليج، حيث كان سفير المانيا في عُـمان، وكذلك نائب السفير في السفارة الألمانية بالرياض.