استقبل سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح حيث قدم لسموه أصحاب السعادة رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية والشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهما منصبيهما الجديدين.

حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.