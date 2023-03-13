الفروانية تصدرت قائمة المحافظات في الإقبال على الخدمات الإلكترونية.. و"الجهراء" في المرتبة الاخيرة

‎4010 معاملات لتسديد الفواتير ساهمت برفع نسبة تحصيل مستحقات الوزارة

دارين العلي

أعلن الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب ونظم المعلومات بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء علي شعبان، ان الوزارة انجزت 24909 معاملات الكترونيا خلال العام الماضي سواء عبر منصات الوزارة او تطبيق سهل.

وقال شعبان في تصريح خاص لـ"الأنباء"، ان الوزارة تحرص على توسيع خدماتها الكترونيا، لافتا الى انه يتم حاليا دراسة حاجة العملاء لخدمات جديدة يمكن ان تقدم الكترونيا لاضافتها الى موقع الوزارة بهدف التسهيل على العملاء واختصار الوقت والجهد لانجاز معاملاتهم.

وأعلن ان الوزارة ستضيف قريبا خدمة تجريبية الى خدماتها الالكترونية وهي خدمة التراسل الالكتروني مع الشركات حيث سيتم بداية اختبار الخدمة وتجربتها مع عدد محدد من الشركات تمهيدا لاعتمادها في حال نجاحها.

وكشف ان الوزارة اصدرت امس الاثنين احصائية مفصلة لخدماتها الالكترونية وعدد المعاملات المنجزة منذ بداية العام الماضي حتى نهايته مقسمة حسب المحافظات لكل خدمة من الخدمات ال 30 المقدمة من الوزارة شواء عبر البوابة او تطبيق سهل الذي تبلغ خدماته الخاصة بالوزارة 19 خدمة.

واوضح ان خدمة "ايصال المياه لمبنى جديد" تصدرت نسبة المعاملات التي تم انجازها الكترونيا خلال العام الماضي على مستوى المحافظات ب5281 معاملة كان لمحافظة الفروانية الحصة الاكبر منها بواقع 3767 معاملة.

ولفت الى ان خدمة ايصال تيار جديد جاءت بالمركز الثاني بواقع 5159 حيث كانت محافظة الاحمدي هي الاعلى طلبا على هذه الخدمة ب 2037 معاملة.

واكد ان الوزارة تحرص على توفير اكثر من طريقة لتسديد الفواتير والتسهيل على العملاء لافتا الى ان خدمة تسديد الفواتير الكترونيا سواء لمرفق او بناء جديد شهدت اقبالا كبيرا وساهمت برفع نسبة التحصيل لمستحقات الوزارة حيث بلغت المعاملات المنجزة الكترونيا العام الماضي 4010 معاملات.

ولفت الى ان محافظة الفروانية تصدرت المحافظات في مجموع الخدمات الالكترونية بمختلف انواعها حيث بلغت 7521 معاملة تلتها محافظة الاحمدي ب 6192 معاملة فيما احتلت محافظة الجهراء المرتبة الاخيرة ب 1242معاملة.