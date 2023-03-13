أعرب رئيس مجلس إدارة مركز (صباح الأحمد للموهبة والإبداع) بدر الحميضي اليوم الاثنين، عن فخره واعتزازه بالمخترعين الكويتيين على جهودهم الرائعة وإنجازاتهم المتميزة في مجال الابتكار والتطوير.

جاء ذلك في تصريح صحافي للحميضي بمناسبة تكريم المركز المخترعين الكويتيين الحائزين على براءات اختراع عالمية تقديرا لجهودهم وهم المهندسة أمل الصفار والدكتور بدر القطان، وبشاير دشتي وسارة الغريب والمهندسة الاء الحربي إذ تم تسليمهم شهادات براءات الاختراع التي تم تسجيلها لهم من قبل المكتب الأميريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

وأكد الحميضي حرص المركز على تنمية قدرات ومهارات أبناء الكويت مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتشجيع في هذه الابتكارات التي ترفع من اسم البلاد عاليا في المحافل الدولية.

من جهته أكد المدير العام للمركز ندا الديحاني في تصريح مماثل الاهتمام بتقديم الدعم الكامل للمخترعين والمتميزين والموهوبين ورعايتهم والوصول بهم إلى المستويات العالمية.

وأشار الديحاني إلى أن المركز سيواصل دعمه للابتكار والاختراع في مختلف المجالات وسيعمل على توفير المناخ الحاضن الذي يساعد على تنمية الأفكار الكويتية وتحويلها إلى واقع والوصول بها إلى الأهداف المرجوة وإلى آفاق رحبة.

بدورهم عبر المخترعون عن سعادتهم وامتنانهم للتكريم مؤكدين أن ذلك يمثل دعما كبيرا لهم ولأعمالهم المبتكرة ويحقق طموحاتهم في وصول أفكارهم واختراعاتهم للعالمية ورفع اسم الكويت عاليا.